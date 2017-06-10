All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 4 Cavaliers 137, Warriors 116

Cavaliers 137, Warriors 116: Put those brooms away, Cavs set offensive records to force Game 5

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 12:28 AM | Updated: June 10, 2017 - 02:42 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James looks for the pass from JR Smith while being guarded by Golden State Warriors forward Andre Iguodala during the first quarter in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

marla10web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Marla Ridenour: Pride holds off history as Cavaliers return to California with familiar 3-1 deficit

CLEVELAND: Pride and history collided Friday night, and pride prevailed.

cavs10cut_10
Cavaliers 137, Warriors 116: Put those brooms away, Cavs set offensive records to force Game 5
tribe10cut_01
Indians 7, White Sox 3: Edwin Encarnacion’s blast lifts Indians over White Sox
cavs10cut_01
Cavaliers notebook: LeBron James says Dan Gilbert’s 2010 letter bashed him, disrespected his family and name
Indians notebook: Danny Salazar continues search for answers, health
MORE IN SPORTS >
 