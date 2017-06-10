By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
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Cavaliers 137, Warriors 116: Put those brooms away, Cavs set offensive records to force Game 5 June 10,2017 06:42 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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