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NBA Finals: Game 4 Cavaliers 137, Warriors 116

Cavaliers 137, Warriors 116: Put those brooms away, Cavs set offensive records to force Game 5

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 12:28 AM | Updated: June 10, 2017 - 02:42 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James looks for the pass from JR Smith while being guarded by Golden State Warriors forward Andre Iguodala during the first quarter in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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