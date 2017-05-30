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NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 30, 2017 - 05:43 PM
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Teammates cheer after Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) sank a three-point basket during first half of Game 2 of the Eastern Conference finals against the Boston Celtics in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


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