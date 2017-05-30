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Kyle Korver and Deron Williams become cause in NBA title push

NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 30, 2017 - 05:43 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:54 AM
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Teammates cheer after Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) sank a three-point basket during first half of Game 2 of the Eastern Conference finals against the Boston Celtics in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

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