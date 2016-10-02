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Newcomer Mike Dunleavy star of Cavaliers’ Wine & Gold Scrimmage

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 2, 2016 - 06:23 PM

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Newcomer Mike Dunleavy star of Cavaliers’ Wine & Gold Scrimmage - 6:23 PM

CLEVELAND: One of the biggest contributions Matthew Dellavedova made on the court for the Cavaliers last season was an ability to make open 3-pointers. Although he slumped toward the end of the season, Dellavedova consistently punished defenses who left him open around the perimeter.

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