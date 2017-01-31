All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

No longer taking ‘the high road,’ LeBron fires back at Charles Barkley; Cavs to conduct workouts with free agents

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2017 - 04:25 PM | Updated: February 1, 2017 - 01:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James waits during a timeout in the first half of the team's game against the Sacramento Kings, Jan. 25 in Cleveland. After James was criticized by Charles Barkley for questioning Clevelands front office, James tore into the former NBA star and opinionated TV commentator on Monday following a loss in Dallas. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

cavs03cut_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers showing signs of progress on defense

CLEVELAND: Two of the sharpest criticisms General Manager David Griffin leveled against his team recently was its complacency and inability to establish a defensive identity. The two certainly seem to be related.

superprev02cut_1
Super Bowl LI: From Gaga to goop — what to watch, what to serve
browns03cut_02
Clemson QB denies avoiding Browns; Jeff Garcia interviews to be quarterbacks coach, according to report
Marla Ridenour: Similarities to NFL striking as Ohio State football’s player personnel department grows
osunotes03cut_02
Ohio State notebook: Real Life Wednesdays program, ensuing internships become recruiting tools for Buckeyes
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next