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No longer taking ‘the high road,’ LeBron fires back at Charles Barkley; Cavs to conduct workouts with free agents

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2017 - 04:25 PM | Updated: February 1, 2017 - 01:05 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James waits during a timeout in the first half of the team's game against the Sacramento Kings, Jan. 25 in Cleveland. After James was criticized by Charles Barkley for questioning Clevelands front office, James tore into the former NBA star and opinionated TV commentator on Monday following a loss in Dallas. (AP Photo/Tony Dejak)


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