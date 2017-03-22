All CATEGORIES
☰ Menu

Nuggets 126, Cavaliers 113

Nuggets 126, Cavaliers 113: Cavs finally healthy, but dominated inside by Nuggets

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 22, 2017 - 11:50 PM | Updated: March 23, 2017 - 11:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (right) drives past Denver Nuggets guard Gary Harris (left) as he tangles for position with Cavaliers center Tristan Thompson in the first half Wednesday in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs23cut_01 David Zalubowski - AP
Nuggets 126, Cavaliers 113: Cavs finally healthy, but dominated inside by Nuggets

DENVER: It was game No. 70 out of 82, and the Cavaliers were finally whole.

tribe23cut_01
Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form
High school boys basketball: Jackson ventures to Columbus seeking two victories to win its second Division I state championship - 12:53 PM
Division I state basketball scouting report - 12:49 PM
Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year - 12:32 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next