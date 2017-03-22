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Nuggets 126, Cavaliers 113

Nuggets 126, Cavaliers 113: Cavs finally healthy, but dominated inside by Nuggets

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 22, 2017 - 11:50 PM | Updated: March 23, 2017 - 06:11 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (right) drives past Denver Nuggets guard Gary Harris (left) as he tangles for position with Cavaliers center Tristan Thompson in the first half Wednesday in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)


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