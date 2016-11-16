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Pacers 103, Cavaliers 93

Pacers 103, Cavaliers 93: LeBron James rests, Cavs fall to Pacers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 16, 2016 - 10:52 PM | Updated: November 17, 2016 - 11:18 AM
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Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue gestures during the first half of the team's NBA basketball game against the Indiana Pacers in Indianapolis, Wednesday. (AP Photo/Michael Conroy)

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