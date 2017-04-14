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Pacers’ Paul George presents a difficult challenge for the Cavaliers

By George Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 14, 2017 - 04:48 PM
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Indiana Pacers' Paul George (13) drives past Cleveland Cavaliers' Derrick Williams (3) in the second half of a game Feb. 15, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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