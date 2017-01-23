All CATEGORIES
☰ Menu

Pelicans 124, Cavaliers 122

Pelicans 124, Cavaliers 122: Short-handed Pelicans send Cavs to fifth loss in past seven games

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 10:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) is fouled by New Orleans Pelicans forward Solomon Hill (44) during the first half of an NBA basketball game Monday, Jan. 23, 2017, in New Orleans. (AP Photo/Jonathan Bachman)


MORE IN SPORTS

firbuc24cutweb MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
High school girls basketball/Firestone 55, Buchtel 52: Tatiana McAdoo, Savannah Blackwell guide Falcons past Griffins - 11:14 PM

Monday night’s girls basketball game between Firestone and host Buchtel quickly turned into a track meet.

High school notebook: Archbishop Hoban senior Lukus Stricker earns wrestling honor at Austintown Fitch tournament; Medina finishes second as a team - 11:00 PM
High school scores, summaries and schedules — Jan. 23 - 11:13 PM
High school roundup: Ellet girls roll to 73-36 City Series win over Garfield - 11:13 PM
kmen24cutweb
Kent State basketball: Flashes hope winning formula against Toledo carries over in rematch against Northern Illinois - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next