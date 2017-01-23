Pelicans 124, Cavaliers 122: Short-handed Pelicans send Cavs to fifth loss in past seven games

PHA+TkVXIE9STEVBTlM6IEhvdXJzIGJlZm9yZSB0aGUgZ2FtZSwgYmVmb3JlIHRoZSBOZXcgT3Js
ZWFucyBQZWxpY2FucyBzaG90IGhvbGVzIGFjcm9zcyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBkZWZl
bnNlLCBMZUJyb24gSmFtZXMgaW5zaXN0ZWQgaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGZlZWwgYXMgaWYgdGhl
IENhdnMgd2VyZSBpbiBhIHNsdW1wLiA8L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIGRlbnkgaXQg
bm93LiBUaGlzIHRlYW0gaXNuJiM4MjE3O3QgcGxheWluZyB3ZWxsIGFuZCBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
YmVlbiBmb3IgYSBjb3VwbGUgd2Vla3MuIE1vbmRheSYjODIxNztzIDEyNC0xMjIgbG9zcyB0byB0
aGUgUGVsaWNhbnMgd2FzIGZ1cnRoZXIgcHJvb2YsIHRoZSBDYXZzIHRoZWlyIGZpZnRoIGRlZmVh
dCBpbiB0aGVpciBsYXN0IHNldmVuIGdhbWVzLjwvcD48cD5LeXJpZSBJcnZpbmcgc2NvcmVkIGEg
c2Vhc29uLWhpZ2ggNDkgcG9pbnRzLCB0aGUgbW9zdCBvZiBhbnkgQ2F2cyBwbGF5ZXIgdGhpcyBz
ZWFzb24sIGFuZCBMZUJyb24gSmFtZXMgcmVnaXN0ZXJlZCBoaXMgdGhpcmQgdHJpcGxlLWRvdWJs
ZSBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGFuZCA0NnRoIG9mIGhpcyBjYXJlZXIuIFlldCB0aGUgQ2F2cyBzdGls
bCBsb3N0IG9uIGEgbmlnaHQgdGhlIFBlbGljYW5zIHdlcmUgd2l0aG91dCBBbGwtU3RhciBBbnRo
b255IERhdmlzLiA8L3A+PHA+RGF2aXMgbWlzc2VkIHRoZSBnYW1lIHdpdGggYSBsZWcgaW5qdXJ5
IGFuZCB0aGUgUGVsaWNhbnMgc3RpbGwgbGVkIHRoZSBlbnRpcmUgbmlnaHQuIEtldmluIExvdmUg
c2NvcmVkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxNiByZWJvdW5kcywgYW5kIEphbWVzIGhhZCAy
NiBwb2ludHMsIDEwIHJlYm91bmRzIGFuZCAxMiBhc3Npc3RzLCBidXQgTmV3IE9ybGVhbnMgam9p
bmVkIFV0YWggYW5kIFBvcnRsYW5kIGFzIGNpdGllcyB0aGUgQ2F2cyBoYXZlbiYjODIxNzt0IHdv
biBpbiBzaW5jZSBKYW1lcyByZXR1cm5lZCB0byBDbGV2ZWxhbmQgaW4gMjAxNC4gPC9wPjxwPlRo
ZSBQZWxpY2FucyBtYXRjaGVkIHRoZWlyIHNlYXNvbi1oaWdoIHdpdGggMTYgMy1wb2ludGVycyBh
ZnRlciB0aGV5IGVudGVyZWQgYXZlcmFnaW5nIDkuMyBwZXIgZ2FtZS4gVGVycmVuY2UgSm9uZXMg
c2NvcmVkIGEgY2FyZWVyLWhpZ2ggMzYgcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIDExIHJlYm91bmRzLCBh
bmQgSnJ1ZSBIb2xpZGF5IHNjb3JlZCBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDMzIHBvaW50cy4gSm9uZXMmIzgy
MTc7IGJsb2NrIG9uIEphbWVzIHdpdGggMjo0NSByZW1haW5pbmcgYW5kIHRoZSBDYXZzIHRyYWls
aW5nIGJ5IGVpZ2h0IGJyb3VnaHQgdGhlIGNyb3dkIHRvIGl0cyBmZWV0IGFuZCBkZWFsdCBhbm90
aGVyIHJlbWluZGVyIGhvdyBvdXQgb2Ygcmh5dGhtIHRoaXMgdGVhbSBpcyByaWdodCBub3cgJiM4
MjEyOyBhbmQgaG93IHJlbGlhbnQgdGhleSBhcmUgb24gSmFtZXMgYW5kIElydmluZyB0byBjYXJy
eSB0aGVtLiBKYW1lcyBwbGF5ZWQgNDQgbWludXRlcyBhbmQgSXJ2aW5nIHBsYXllZCA0MSBhZnRl
ciBKYW1lcyBwbGF5ZWQgNDUgbWludXRlcyBhbmQgSXJ2aW5nIHBsYXllZCA0MSBpbiBTYXR1cmRh
eSYjODIxNztzIG92ZXJ0aW1lIGxvc3MgdG8gdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzLjwvcD48cD5U
aGUgQ2F2cyB0cmFpbGVkIGJ5IGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIGFsbW9zdCBpbW1lZGlhdGVseSBhbmQg
dGhlIGRlZmljaXQgc3dlbGxlZCB0byAyMiBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIFRoZXkgc3Bl
bnQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIG5pZ2h0IHRyeWluZyB0byBkaWcgb3V0IG9mIGl0LCBjbG9zaW5n
IHdpdGhpbiA5NC04NiBlbnRlcmluZyB0aGUgZm91cnRoIGFmdGVyIElydmluZyBlcnVwdGVkIGZv
ciAxOSBwb2ludHMgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gc2hvb3QgdGhlIENhdnMgYmFjayBp
bnRvIHRoZSBnYW1lLiA8L3A+PHA+TGFuZ3N0b24gR2FsbG93YXksIERvbmF0YXMgTW90aWVqdW5h
cyBhbmQgVHlyZWtlIEV2YW5zIGNvdW50ZXJlZCB3aXRoIDMtcG9pbnRlcnMgd2l0aGluIHRoZSBm
aXJzdCB0d28gbWludXRlcyBvZiB0aGUgZm91cnRoIGFuZCB0aGUgUGVsaWNhbnMmIzgyMTc7IGxl
YWQgd2FzIGJhY2sgb3V0IHRvIDEwMy04Ni4gVGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gdGhlIHByb2JsZW0g
Zm9yIHRoZSBDYXZzIHRocm91Z2hvdXQgdGhpcyBza2lkLiBUaGV5JiM4MjE3O3ZlIHNpbXBseSB0
cmllZCB0byBvdXRzaG9vdCB0aGVpciBkZWZlbnNpdmUgbWlzdGFrZXMgYW5kIHJpZ2h0IG5vdyBp
dCBpc24mIzgyMTc7dCB3b3JraW5nLiA8L3A+PHA+SXJ2aW5nJiM4MjE3O3MgMy1wb2ludGVyIGZy
b20gdGhlIHdpbmcgcHVsbGVkIHRoZSBDYXZzIHdpdGhpbiAxMTUtMTA5IHdpdGggZm91ciBtaW51
dGVzIGxlZnQuIEhlIHdhcyBmb3VsZWQgYnkgSG9saWRheSBvbiBhIDMtcG9pbnQgYXR0ZW1wdCB3
aXRoIDE6NTggbGVmdCBhbmQgbWFkZSBhbGwgdGhyZWUgZnJlZSB0aHJvd3MgdG8gcHVsbCB3aXRo
aW4gMTE3LTExNC4gQnV0IGhlIG1pc3NlZCBhIDMtcG9pbnRlciBmcm9tIHRoZSB3aW5nIGluIHRo
ZSBmaW5hbCBtaW51dGUgdGhhdCB3b3VsZCYjODIxNzt2ZSBwdWxsZWQgdGhlIENhdnMgd2l0aGlu
IGEgcG9pbnQgYW5kIHRoZSBDYXZzIGxvc3QgYSBqdW1wIGJhbGwgZm9sbG93aW5nIGEgZG91Ymxl
IGZvdWwuIDwvcD48cD5UaGVpciBsYXN0IHJlYWwgY2hhbmNlIGZhZGVkIHdoZW4gSmFtZXMgd2Fz
IHN0cmlwcGVkIGJ5IEdhbGxvd2F5IHdoaWxlIHRyeWluZyB0byBkcmliYmxlIGJlaGluZCBoaXMg
YmFjayBmb3IgaGlzIHNpeHRoIHR1cm5vdmVyIG9mIHRoZSBuaWdodC4gPC9wPjxwPlRoZSBDYXZz
IHJldHVybiBob21lIHRvIGhvc3QgdGhlIFNhY3JhbWVudG8gS2luZ3Mgb24gV2VkbmVzZGF5LiA8
L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpsbG95
ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
UmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0
dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.