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Pelicans 124, Cavaliers 122

Pelicans 124, Cavaliers 122: Short-handed Pelicans send Cavs to fifth loss in past seven games

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 10:45 PM | Updated: January 24, 2017 - 02:59 PM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) is fouled by New Orleans Pelicans forward Solomon Hill (44) during the first half of an NBA basketball game Monday, Jan. 23, 2017, in New Orleans. (AP Photo/Jonathan Bachman)


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