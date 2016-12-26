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Pistons 106, Cavaliers 90

Pistons 106, Cavaliers 90: No LeBron, no win

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 11:20 PM | Updated: December 27, 2016 - 01:34 PM
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Detroit Pistons guard Reggie Jackson (1) goes to the basket while defended by Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (left) and guard Iman Shumpert (4) during the first half of a game, Monday in Auburn Hills, Mich. (AP Photo/Duane Burleson)


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