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Pistons 106,  Cavaliers 101

Pistons 106, Cavs 101: LeBron James’ dazzling dunks, eighth triple-double not enough against balanced Pistons

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 9, 2017 - 10:18 PM | Updated: March 10, 2017 - 02:14 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2), and forwards LeBron James (23) and Channing Frye (8) walk back to the court in the closing seconds Thursday against the Detroit Pistons in Auburn Hills, Mich. Detroit defeated Cleveland 106-101. (AP Photo/Carlos Osorio)


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