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Potty training: Some of the Cavaliers’ trademark handshakes born on the throne

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 14, 2017 - 05:35 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:39 PM
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Cleveland Cavaliers forward Channing Frye sinks a three-pointer against Indiana Pacers center Myles Turner during the second quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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