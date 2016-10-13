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Preseason: Raptors 119, Cavaliers 94

Raptors 119, Cavaliers 94: Short-handed Raptors rout Cavs, minus LeBron James, as preseason winds down

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 10:43 PM | Updated: October 14, 2016 - 02:23 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) grabs a rebound between Toronto Raptors' Patrick Patterson (54) and Norman Powell (24) during the first half of a preseason game Thursday in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


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