All CATEGORIES
☰ Menu

Report: Chauncey Billups passes on Cavaliers’ offer to head basketball operations

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 3, 2017 - 12:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Feb. 2016, file photo, former Detroit Pistons player Chauncey Billups addresses the media in Auburn Hills, Mich. Billups has withdrawn his name from the Cleveland Cavaliers' search for a new general manager. He released a statement to ESPN on Monday saying that "the timing isn't right" to take the job in Cleveland. (AP Photo/Carlos Osorio, File)


MORE IN SPORTS

tribe06_04 Tony Dejak - AP
Padres 6, Indians 2: Offensive woes continue at home in loss to Padres

CLEVELAND: Major League Baseball’s All-Star break doesn’t begin until Monday. Though, it seems the Indians might have already packed their bags and gone on vacation.

goodpark07cut_1
Amateur golf: Wayne County boys, Stark County girls top the leaderboard as Good Park Junior Tournament heads into final round - 5:13 PM
body06_andrews_01
Akron Racers standout A.J. Andrews earns national exposure in ESPN magazine’s Body Issue
AP17186003207151
Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager
goodpark06_03
Junior golf: Smithville’s Braden Smith fires a 7-under-par 64 during boys qualifying round of Good Park Junior Tournament; Hoover’s Madison Ardelean cards a 76
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next