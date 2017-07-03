Report: Chauncey Billups passes on Cavaliers’ offer to head basketball operations

PHA+Rm9yIHllYXJzLCBDaGF1bmNleSBCaWxsdXBzIGhhcyBlbnZpc2lvbmVkIGhpbXNlbGYgd29y
a2luZyBpbiBhbiBOQkEgZnJvbnQgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5CdXQgd2hlbiB0aGUgNDAteWVhci1v
bGQsIGZpdmUtdGltZSBBbGwtU3RhciB3YXMgcHJlc2VudGVkIHdpdGggaGlzIGZpcnN0IG9wcG9y
dHVuaXR5LCBoZSBhcHBhcmVudGx5IGRlY2lkZWQgdGhlIHRpbWluZywgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyBh
bmQgdGhlIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgY2hlY2tlcmVkIGZyb250IG9mZmljZSBoaXN0b3J5IHdl
cmUgbm90IHJpZ2h0LjwvcD48cD5FU1BOJiM4MjE3O3MgQWRyaWFuIFdvam5hcm93c2tpIHJlcG9y
dGVkIHRoYXQgQmlsbHVwcyB0b29rIGhpcyBuYW1lIG91dCBvZiBjb25zaWRlcmF0aW9uIHRvIGJl
Y29tZSB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgaGVhZCBvZiBiYXNrZXRiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgb24gTW9u
ZGF5LCBwb25kZXJpbmcgdGhlIGRlY2lzaW9uIGZvciAxMSBkYXlzIGFmdGVyIG1lZXRpbmdzIHdp
dGggb3duZXIgRGFuIEdpbGJlcnQgaW4gRGV0cm9pdCBhbmQgQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5UaGUg
QXRobGV0aWMgcmVwb3J0ZWQgQmlsbHVwcyB3YXMgb2ZmZXJlZCBhIGZpdmUteWVhciBjb250cmFj
dCBvbiBKdW5lIDIxLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGdyZWF0IHJlc3BlY3QgZm9yIERhbiBH
aWxiZXJ0IGFuZCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIENhdmFsaWVycywgYW5kIEkgZ3JlYXRseSBhcHByZWNp
YXRlIHRoZSBkaXNjdXNzaW9ucyB3ZSBoYWQgcmVnYXJkaW5nIHRoZWlyIG9yZ2FuaXphdGlvbiwm
IzgyMjE7IEJpbGx1cHMgdG9sZCBFU1BOLiAmIzgyMjA7QXMgSSBoYXZlIGNvbnZleWVkIGJlZm9y
ZSwgdWx0aW1hdGVseSBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gbGVhZCBhIHRlYW0mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRi
YWxsIG9wZXJhdGlvbiBhbmQgYmUgYSBwYXJ0IG9mIGEgc3VjY2Vzc2Z1bCBmcmFuY2hpc2UuIEJ1
dCBwcmVzZW50bHksIHRoZSB0aW1pbmcganVzdCBpc24mIzgyMTc7dCByaWdodCB0byBkZWx2ZSBp
bnRvIHRoYXQgcm9sZSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuIEluIHRoZSBtZWFudGltZSwgSSB3aWxsIGNvbnRp
bnVlIHRvIGZvY3VzIG9uIGJyb2FkY2FzdGluZyBhbmQgbXkgb3RoZXIgYnVzaW5lc3MgZW5kZWF2
b3JzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+IFdvam5hcm93c2tpIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgR2lsYmVydCBhbmQg
QmlsbHVwcyBoYWQgZ29uZSBiYWNrIGFuZCBmb3J0aCBmb3Igb3ZlciBhIHdlZWssIGJ1dCB0aGV5
IG5ldmVyIGNvdWxkIGNvbWUgdG8gYW4gYWdyZWVtZW50IG9uIHRoZSBwYXJhbWV0ZXJzIG9mIHRo
ZSBqb2IuIEJpbGx1cHMgdG9sZCBFU1BOIGhlIGluZm9ybWVkIEdpbGJlcnQgb2YgaGlzIGRlY2lz
aW9uIE1vbmRheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5HaWxiZXJ0IG9mZmVyZWQgQmlsbHVwcyBiZXR3ZWVu
ICQyLSQzIG1pbGxpb24gYW5udWFsbHkgYW5kIEJpbGx1cHMgd2FudGVkIG1vcmUsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBDbGV2ZWxhbmQuY29tJiM4MjE3O3MgSm9lIFZhcmRvbi4gRm9ybWVyIEdNIERhdmlkIEdy
aWZmaW4gd2FzIHJlcG9ydGVkbHkgb25lIG9mIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBsb3dlciBwYWlk
IGV4ZWN1dGl2ZXMgd2l0aCB0aGUgQ2F2cywgbWFraW5nIGxlc3MgdGhhbiAkMiBtaWxsaW9uLiBW
YXJkb24gYWxzbyByZXBvcnRlZCB0aGF0IEJpbGx1cHMgbmV2ZXIgc3Bva2Ugd2l0aCBMZUJyb24g
SmFtZXMgb3IgaGlzIGFnZW50LCBSaWNoIFBhdWwuIDwvcD48cD5CaWxsdXBzIGhhcyBiZWVuIGFu
IEVTUE4gYW5hbHlzdCBzaW5jZSBoZSByZXRpcmVkIGFmdGVyIHRoZSAyMDEzLTE0IHNlYXNvbi4g
SGUgaGFzIGZvdW5kIGl0IGEgY29tZm9ydGFibGUgY29tbXV0ZSBiZXR3ZWVuIGhpcyBob21lIGlu
IERlbnZlciBhbmQgbmV0d29yayBoZWFkcXVhcnRlcnMgaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMuIEFjY29yZGlu
ZyB0byBFU1BOJiM4MjE3O3MgQnJpYW4gV2luZGhvcnN0LCBCaWxsdXBzJiM4MjE3OyBkYXVnaHRl
ciB3aWxsIGJlIGEgc2VuaW9yIGluIGhpZ2ggc2Nob29sIG5leHQgeWVhciwgYWxzbyBhIGZhY3Rv
ciBpbiB0aGUgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPldpbmRob3JzdCBzYWlkIG9uIGEgcmVjZW50IHBvZGNh
c3QgdGhhdCBoZSBoYWQgYSBsb25nIGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIEJpbGx1cHMgYWJvdXQgdGhl
IENhdnMgam9iIGR1cmluZyB0aGUgRmluYWxzIGFzIGl0IGJlY2FtZSBtb3JlIGFwcGFyZW50IHRo
YXQgR2lsYmVydCB3b3VsZCBwYXJ0IHdheXMgd2l0aCBHcmlmZmluLCBhIHNwbGl0IHRoYXQgdG9v
ayBwbGFjZSBvbiBKdW5lIDE5LjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gV2luZGhvcnN0LCBCaWxsdXBz
IGRpZCBub3QgZmVhciB0aGUgZmFjdCB0aGF0IGZvdXItdGltZSBsZWFndWUgTVZQIEphbWVzIGNh
biBiZSBhIGZyZWUgYWdlbnQgYWZ0ZXIgbmV4dCBzZWFzb24uIEJ1dCB0aGVyZSB3ZXJlIHNldmVy
YWwgb3RoZXIgcmVhc29ucyBCaWxsdXBzIG1heSBoYXZlIGJhbGtlZCBhdCB0aGUgam9iLjwvcD48
cD5XaGF0IGhlIHByb2JhYmx5IGZlYXJlZCBtb3N0IHdhcyB0aGUgc3RyaW5nIG9mIHNob3J0LWxp
dmVkIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlcnMgdW5kZXIgR2lsYmVydC4gSW4gMTIgeWVhcnMsIGZvdXIgbWVu
IGhhdmUgaGVsZCB0aGF0IHRpdGxlIGFuZCBub25lIGhhcyByZWNlaXZlZCBhIGNvbnRyYWN0IGV4
dGVuc2lvbi48L3A+PHA+R2lsYmVydCBtYXkgaGF2ZSB0aG91Z2h0IHRoYXQgd291bGRuJiM4MjE3
O3QgYmUgYW4gaXNzdWUgd2l0aCBCaWxsdXBzLCB3aG9tIGhlJiM4MjE3O3Mga25vd24gZm9yIG92
ZXIgYSBkZWNhZGUgc2luY2UgQmlsbHVwcyBlbmRvcnNlZCBHaWxiZXJ0JiM4MjE3O3MgdGhlbi1S
b2NrIEZpbmFuY2lhbCB3aGlsZSBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zLiBCaWxs
dXBzIGhhcyBubyBmcm9udCBvZmZpY2UgZXhwZXJpZW5jZSwgYnV0IHdhcyBGaW5hbHMgTVZQIGlu
IDIwMDQgd2hlbiB0aGUgUGlzdG9ucyB3b24gdGhlIGNoYW1waW9uc2hpcC48L3A+PHA+QnV0IEdp
bGJlcnQgaXMgYSBoYW5kcy1vbiBvd25lciwgd2hpY2ggY29udHJpYnV0ZWQgdG8gR3JpZmZpbiYj
ODIxNztzIGRlcGFydHVyZSBhbmQgbGlrZWx5IEJpbGx1cHMmIzgyMTc7IGRlY2lzaW9uIGFzIHdl
bGwuPC9wPjxwPkJpbGx1cHMgcGxheWVkIGluIEljZSBDdWJlJiM4MjE3O3MgQklHMyB0aHJlZS1v
bi10aHJlZSBsZWFndWUgU3VuZGF5IGluIENoYXJsb3R0ZSwgd2hlcmUgaGUgbWF5IGhhdmUgZGlz
Y3Vzc2VkIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBvcGVuaW5nIHdpdGggaGlzIHBlZXJzLjwvcD48cD5CaWxs
dXBzIGFuZCBHaWxiZXJ0IHRhbGtlZCBKdW5lIDIwIGluIERldHJvaXQgYW5kIEp1bmUgMjEgaW4g
Q2xldmVsYW5kLiBUaGUgQXRobGV0aWMgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBhIHRyaXAgdG8g
UXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYSwgd2hlcmUgQmlsbHVwcyBtZXQgZXhlY3V0aXZlcyB3aG8gd291
bGQgc2VydmUgdW5kZXIgaGltLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gV2luZGhvcnN0LCBHaWxiZXJ0
IGFwcHJvdmVkIEJpbGx1cHMmIzgyMTc7IGhpcmluZyBvZiBhbiBleHBlcmllbmNlZCBnZW5lcmFs
IG1hbmFnZXIgdG8gYXNzaXN0IGhpbS48L3A+PHA+SXQgd2FzIG5vdCBCaWxsdXBzJiM4MjE3OyBm
aXJzdCBzdWNoIGludGVydmlldzsgaGUgcmVjZW50bHkgdGFsa2VkIHRvIHRoZSBBdGxhbnRhIEhh
d2tzIGFib3V0IGEgZnJvbnQgb2ZmaWNlIHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5CaWxsdXBzIGlzIGNsb3Nl
IGZyaWVuZHMgYW5kIHNoYXJlcyB0aGUgc2FtZSBhZ2VudCB3aXRoIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25u
IEx1ZS4gSG93ZXZlciBzeW1iaW90aWMgdGhhdCBwYXJ0bmVyc2hpcCBtaWdodCBzZWVtLCBiZWNv
bWluZyB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgY2hpZWYgY291bGQgaGF2ZSBwdXQgYSBz
dHJhaW4gb24gdGhlaXIgcmVsYXRpb25zaGlwLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyBzZWVrIHRvIHJldG9v
bCB0aGVpciByb3N0ZXIgdG8gZGVmZWF0IHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMsIHdobyBo
YXZlIGJlYXRlbiB0aGVtIGluIHR3byBvZiB0aGUgbGFzdCB0aHJlZSBOQkEgRmluYWxzLiBUaGUg
Q2F2cyB3b24gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gNTIgeWVhcnMg
aW4gMjAxNi48L3A+PHA+TW92ZXMgbGlrZSB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ2xpcHBlcnMmIzgyMTc7
IGFncmVlZC11cG9uIHRyYWRlIG9mIENocmlzIFBhdWwgdG8gdGhlIEhvdXN0b24gUm9ja2V0cyBi
ZWZvcmUgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBzdGFydCBvZiBmcmVlIGFnZW5jeSBzaG93ZWQgdGhhdCB0
aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgcGxheW9mZiB0ZWFtcyBhcmUgcmFtcGluZyB1cCB0aGUgcmFjZSBm
b3IgdGFsZW50IGluIHB1cnN1aXQgb2YgdGhlIFdhcnJpb3JzLiBNZWFud2hpbGUsIHRoZSBDYXZz
IHdlcmUgdW5hYmxlIHRvIGNvbXBsZXRlIGFueSB0cmFkZXMgb24gZHJhZnQgbmlnaHQgSnVuZSAy
MiB3aXRoIG9uZSBvZiB0aGVpciB0YXJnZXRzLCB0aGUgQ2hpY2FnbyBCdWxscyYjODIxNzsgSmlt
bXkgQnV0bGVyLCBnb2luZyB0byB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcy4gPC9wPjxwPlNp
bmNlIHRoZW4sIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyB0cmFkZWQgYW5vdGhlciBwbGF5ZXIgd2hvIHBp
cXVlZCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgaW50ZXJlc3QsIFBhdWwgR2VvcmdlLCB0byB0aGUgT2tsYWhv
bWEgQ2l0eSBUaHVuZGVyLiA8L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIGRlcGFydHVyZSBvZiBHcmlmZmluIGFu
ZCBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgVHJlbnQgUmVkZGVuLCB3aG9zZSBjb250YWN0cyB3ZXJl
IHNldCB0byBleHBpcmUgb24gSnVuZSAzMCwgYXNzaXN0YW50IGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBLb2J5
IEFsdG1hbiBiZWNhbWUgc2Vjb25kIGluIGNvbW1hbmQgYmVoaW5kIEdpbGJlcnQuIEdpbGJlcnQg
Y291bGQgY2hvb3NlIHRvIHByb21vdGUgQWx0bWFuIGxpa2UgaGUgZGlkIHdpdGggR3JpZmZpbiBh
bmQgaGlzIHByZWRlY2Vzc29yLCBDaHJpcyBHcmFudC48L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBi
bG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.