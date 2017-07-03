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Report: Chauncey Billups passes on Cavaliers’ offer to head basketball operations

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 3, 2017 - 12:13 PM
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In this Feb. 2016, file photo, former Detroit Pistons player Chauncey Billups addresses the media in Auburn Hills, Mich. Billups has withdrawn his name from the Cleveland Cavaliers' search for a new general manager. He released a statement to ESPN on Monday saying that "the timing isn't right" to take the job in Cleveland. (AP Photo/Carlos Osorio, File)


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