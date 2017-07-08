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Report: Guard Jamal Crawford talks to Cavs, picks Timberwolves

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 8, 2017 - 07:54 PM

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