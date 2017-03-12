Rockets 117, Cavaliers 112: MVP showdown lives up to billing as 3-pointers rain in Rockets’ victory

PHA+SE9VU1RPTjogVGhlIGludGVuc2l0eSBtYWRlIGl0IGZlZWwgYXMgaWYgdGhlcmUgc2hvdWxk
IGhhdmUgYmVlbiBhIHBvc3RlciwgbGlrZSBhbiBBbGktRnJhemllciBiYW5uZXIgaGFuZ2luZyBv
dXRzaWRlIHRoZSBUb3lvdGEgQ2VudGVyLjwvcD48cD5UaGUgc2hvd2Rvd24gb2YgTW9zdCBWYWx1
YWJsZSBQbGF5ZXIgY2FuZGlkYXRlcyBpbiB0aGUgUm9ja2V0cyYjODIxNzsgSmFtZXMgSGFyZGVu
IGFuZCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBMZUJyb24gSmFtZXMgd2FzIHRoZSBkcmF3aW5nIGNh
cmQgYW5kIGl0IGRpZCBub3QgZGlzYXBwb2ludC48L3A+PHA+QnV0IGFzIHRoZSBzdGFycyBjYW1l
IG91dCB0byBwbGF5IFN1bmRheSBuaWdodCBpbiBhIGZhc3QtcGFjZWQsIGludGVuc2UgZ2FtZSwg
My1wb2ludGVycyBhbHNvIHRvbGQgdGhlIHRhbGUuPC9wPjxwPlRoZSBjbGFzaCBvZiB0d28gb2Yg
dGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHRvcCB0ZWFtcyBiZWNhbWUgYSBib21icy1hd2F5IGFmZmFpciwg
d29uIGJ5IHRoZSBSb2NrZXRzIDExNy0xMTIuPC9wPjxwPlBhdHJpY2sgQmV2ZXJsZXkmIzgyMTc7
cyAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCAxOjUzIHJlbWFpbmluZyBnYXZlIHRoZSBSb2NrZXRzIGEgMTE2LTEw
NyBsZWFkIGFuZCBmaW5pc2hlZCB0aGUgQ2F2cywgcGxheWluZyBvbiB0aGUgc2Vjb25kIG5pZ2h0
IG9mIGEgYmFjay10by1iYWNrLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyBoaXQgMTctb2YtNDMgZnJvbSBiZXlv
bmQgdGhlIGFyYywgdGhlIFJvY2tldHMgMTYtb2YtNDUuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGNvbWJpbmVk
IDk5IHBvaW50cyBzY29yZWQgZnJvbSBsb25nIGRpc3RhbmNlLjwvcD48cD5GYWxsaW5nIG9uIHRo
ZSBmaW5hbCBuaWdodCBvZiBhIHRocmVlLWdhbWUgcm9hZCB0cmlwLCB0aGUgQ2F2cyBkcm9wcGVk
IHRvIDItNSBpbiBNYXJjaC48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgYnVpbHQgYSAxNC1wb2ludCBsZWFkIGlu
IHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciBhcyBSaWNoYXJkIEplZmZlcnNvbiBoaXQgZm91ciBjb25zZWN1
dGl2ZSAzLXBvaW50ZXJzIGluIHRoZSBmaW5hbCA2OjQxIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlci4g
SmVmZmVyc29uIGZhaWxlZCB0byBzY29yZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIGJ1dCBzY29yZWQg
YSBzZWFzb24taGlnaCAxNiBwb2ludHMsIGdvaW5nIDYtb2YtNiBmcm9tIHRoZSBmaWVsZC48L3A+
PHA+VGhlIENhdnMgY29ubmVjdGVkIG9uIDE1IDMtcG9pbnRlcnMgaW4gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQm
IzgyMTc7cyB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIE1hZ2ljIGluIE9ybGFuZG8sIHJ1bm5pbmcgdGhlaXIg
c2Vhc29uIHRvdGFsIG9uIDMtcG9pbnRlcnMgdG8gODQyLCBzZWNvbmQgbW9zdCBpbiB0aGUgTkJB
IGVudGVyaW5nIHRoZSBkYXkmIzgyMTc7cyBwbGF5LjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyYjODIxNzsgZW1w
aGFzaXMgb24gM3MgY2FtZSBpbiByZXNwb25zZSB0byB0aGUgUm9ja2V0cywgd2hvIGhpdCBzZXZl
biBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci4gVGhlIENhdnMgY291bnRlcmVkIGJ5IGhpdHRpbmcgNy1v
Zi0xMSBmcm9tIGxvbmcgZGlzdGFuY2UgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5JbiB0
aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciwgdGhlIENhdnMgd2VudCBjb2xkLCBtYW5hZ2luZyAzLW9mLTEyIDMt
cG9pbnRlcnMgYW5kIGZlbGwgYmVoaW5kIDkwLTg2IGF0IHRoZSBicmVhay4gVGhleSBpbXByb3Zl
ZCB0byA1LW9mLTEyIGZyb20gZGVlcCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBI
YXJkZW4tSmFtZXMgbWF0Y2h1cCB3YXMgYWxzbyB3b3J0aHkgb2YgaXRzIGJpbGxpbmcuPC9wPjxw
PkNvbnNpZGVyZWQgb25lIG9mIHRoZSB0b3AgdHdvIE1WUCBjYW5kaWRhdGVzIGFsb25nIHdpdGgg
dGhlIFRodW5kZXImIzgyMTc7cyBSdXNzZWxsIFdlc3Ricm9vaywgSGFyZGVuIHJlY29yZGVkIGEg
dHJpcGxlLWRvdWJsZSB3aXRoIDM3IHBvaW50cywgMTAgcmVib3VuZHMgYW5kIDExIGFzc2lzdHMu
PC9wPjxwPkFmdGVyIHJlY29yZGluZyB0cmlwbGUtZG91YmxlcyBpbiBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1l
cyBhZ2FpbnN0IHRoZSBQaXN0b25zIGFuZCBNYWdpYywgSmFtZXMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAzMCBw
b2ludHMsIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGFuZCBmaXZlIGFzc2lzdHMuPC9wPjxwPkZvciBtb3N0IG9m
IHRoZSBuaWdodCwgSGFyZGVuIGd1YXJkZWQgSmFtZXMsIHdobyBjb25uZWN0ZWQgb24gIDEyLW9m
LTE5IGZpZWxkIGdvYWxzLjwvcD48cD5IYXJkZW4gY291bnRlcmVkIHdpdGggMTMtb2YtMjggZnJv
bSB0aGUgZmllbGQuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIENhdnMgdG9vayBhbiA4MS02OCBsZWFkLCBIYXJk
ZW4gc2NvcmVkIHRocmVlIGNvbnNlY3V0aXZlIGJhc2tldHMgaW4gYSBSb2NrZXRzJiM4MjE3OyAx
Mi0wIHJ1bi4gVGhlIFJvY2tldHMgdGllZCB0aGUgZ2FtZSBhdCA4MyBvbiBMb3UgV2lsbGlhbXMm
IzgyMTc7IDMtcG9pbnRlciB3aXRoIDI6MDkgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gVGhl
IGdhbWUgd2FzIG5pcCBhbmQgdHVjaywgd2l0aCB0aGUgQ2F2cyBsZWFkaW5nIDEwMS0xMDAgYWZ0
ZXIgYSBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgMywgYnV0IHRoZSBDYXZzIGhhZCBsaXR0bGUgbGVm
dCBhcyB0aGUgUm9ja2V0cyBwdWxsZWQgYXdheS48L3A+PHA+VGhlIENhdnMmIzgyMTc7IEt5cmll
IElydmluZyBhbHNvIGV4dGVuZGVkIGhpcyBzdHJpbmcgb2YgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZXMgd2l0
aCBhdCBsZWFzdCAyMCBwb2ludHMgdG8gMTUsIHNlY29uZC1sb25nZXN0IGluIHRoZSBsZWFndWUg
Y29taW5nIGludG8gdGhlIG5pZ2h0LiBJcnZpbmcgc2NvcmVkIDI4IHBvaW50cywgd2l0aCB0aHJl
ZSByZWJvdW5kcyBhbmQgZWlnaHQgYXNzaXN0cy48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgYXJlIGluIHRoZSBt
aWRzdCBvZiBhIGRpZmZpY3VsdCBNYXJjaCB0aGF0IGluY2x1ZGVzIDEyIG9mIDE3IGdhbWVzIG9u
IHRoZSByb2FkLiBUaGV5IGhhdmUgY3Jvc3NlZCBvZmYgc2l4IG9mIHRob3NlIDEyLCBidXQgbGVh
dmUgVGh1cnNkYXkgb24gYW5vdGhlciB0aHJlZS1jaXR5IGphdW50IHRoYXQgaW5jbHVkZXMgYmFj
ay10by1iYWNrIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGFnYWluc3QgdGhlIENsaXBwZXJzIGFuZCBMYWtlcnMs
IGZvbGxvd2VkIGJ5IHZpc2l0cyB0byBEZW52ZXIgYW5kIENoYXJsb3R0ZS48L3A+PHA+TWFybGEg
UmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVh
ZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.