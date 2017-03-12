All CATEGORIES
☰ Menu

Rockets 117, Cavaliers 112

Rockets 117, Cavaliers 112: MVP showdown lives up to billing as 3-pointers rain in Rockets’ victory

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 12, 2017 - 11:43 PM | Updated: March 13, 2017 - 11:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson (24) drives toward the basket as Houston Rockets' James Harden (13) defends during the first quarter of an NBA basketball game Sunday, March 12, 2017, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)


MORE IN SPORTS

cavs13 David J. Phillip - AP
Rockets 117, Cavaliers 112: MVP showdown lives up to billing as 3-pointers rain in Rockets’ victory

HOUSTON: The intensity made it feel as if there should have been a poster, like an Ali-Frazier banner hanging outside the Toyota Center.

kmen13_04
Kent State basketball: Flashes have lots to cheer, will play UCLA in NCAA Tournament
tribe13_01
Indians second baseman Jason Kipnis likely to start season on disabled list with sore shoulder
Cavaliers notebook: Deron Williams starts to make his presence felt with second unit
University of Akron men’s basketball: Zips to play Houston Wednesday in first-round NIT game
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next