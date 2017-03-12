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Rockets 117, Cavaliers 112

Rockets 117, Cavaliers 112: MVP showdown lives up to billing as 3-pointers rain in Rockets’ victory

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 12, 2017 - 11:43 PM | Updated: March 13, 2017 - 02:08 PM
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Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson (24) drives toward the basket as Houston Rockets' James Harden (13) defends during the first quarter of an NBA basketball game Sunday, March 12, 2017, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)


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