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Cavaliers report

Scoring average is up but Cavaliers guard Kyrie Irving still getting his share of assists

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 20, 2016 - 05:01 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives against the Detroit Pistons during the first half of a game Friday, Nov. 18, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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