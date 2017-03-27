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SPURS 103, CAVALIERS 74

Spurs 103, Cavaliers 74: With 3-point attack failing and defense lacking, Cavs lose lead in Eastern Conference

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 27, 2017 - 10:46 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) shoots against San Antonio Spurs center Pau Gasol during the first half of a game, Monday in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate)


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