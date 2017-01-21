Spurs 118, Cavaliers 115: Kawhi Leonard leads Spurs to overtime win over Cavs

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBLYXdoaSBMZW9uYXJkIGNhcHBlZCBoaXMgY2FyZWVyLWhpZ2gsIDQxLXBv
aW50IG5pZ2h0IHdpdGggYSBkdW5rIGluIHRoZSBmaW5hbCBzZWNvbmRzIGFuZCB0aGUgU2FuIEFu
dG9uaW8gU3B1cnMgaGVsZCBvbiBmb3IgYSAxMTgtMTE1IG92ZXJ0aW1lIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0
aGUgQ2F2YWxpZXJzIG9uIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9w
PjxwPkxlQnJvbiBKYW1lcyB0aWVkIHVwIExlb25hcmQgZm9yIGEganVtcCBiYWxsIHdpdGggMTMg
c2Vjb25kcyBsZWZ0IGFuZCB0aGUgQ2F2cyBiZWhpbmQgYnkgdGhyZWUuIEphbWVzIHdvbiB0aGUg
dGlwLCBidXQgdGhlIGJhbGwgd2FzIGhlYWRlZCBvdXQgb2YgYm91bmRzIHdoZW4gS2V2aW4gTG92
ZSBzYXZlZCBpdCBhbmQgZmlyZWQgaXQgYmVoaW5kIGhpcyBiYWNrIGluYm91bmRzLiBMZW9uYXJk
IGNhdWdodCB0aGUgcGFzcyBhbmQgc3ByaW50ZWQgdG8gdGhlIG90aGVyIGVuZCBmb3IgdGhlIGR1
bmsgYW5kIHRoZSBjbGluY2hlciB3aXRoIGZvdXIgc2Vjb25kcyBsZWZ0LiA8L3A+PHA+QWZ0ZXIg
TGFNYXJjdXMgQWxkcmlkZ2UgbWlzc2VkIHR3byBmcmVlIHRocm93cyBpbiB0aGUgZmluYWwgc2Vj
b25kIG9mIG92ZXJ0aW1lIGFuZCB0aGUgQ2F2cyBjYWxsZWQgdGltZW91dCwgTG92ZSBtaXNzZWQg
YSBjb3JuZXIgMy1wb2ludGVyIGF0IHRoZSBidXp6ZXIgdGhhdCB3b3VsZCYjODIxNzt2ZSBmb3Jj
ZWQgZG91YmxlIG92ZXJ0aW1lLiBMb3ZlIHNob3QganVzdCAzLW9mLTExIGZyb20gdGhlIDMtcG9p
bnQgbGluZSBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgaGFkIHBsZW50eSBvZiBjaGFuY2VzIGxh
dGUsIGJ1dCB3ZW50IHNjb3JlbGVzcyBmb3IgYWJvdXQgdHdvIG1pbnV0ZXMgbGF0ZSBpbiBvdmVy
dGltZS4gSmFtZXMgcmVjZWl2ZWQgYW4gaW5ib3VuZHMgcGFzcyB3aXRoIDI0IHNlY29uZHMgbGVm
dCBhbmQgYSBjaGFuY2UgdG8gdGllIHdpdGggYSAzLXBvaW50ZXIuIEhlIGZpcmVkIGEgYm91bmNl
IHBhc3MgdG8gdGhlIGNvcm5lciwgYnV0IG5vIG9uZSB3YXMgc3RhbmRpbmcgdGhlcmUgb24gdGhl
IGJ1c3RlZCBwbGF5LiBKYW1lcyBleHBlY3RlZCBLeXJpZSBJcnZpbmcgdG8gY3V0IHRvIHRoZSBj
b3JuZXIsIGJ1dCBoZSBuZXZlciBkaWQgYW5kIEphbWVzIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggaGlzIHNl
dmVudGggdHVybm92ZXIgb2YgdGhlIG5pZ2h0LiA8L3A+PHA+TGVvbmFyZCBzdXJwYXNzZWQgMzAg
cG9pbnRzIGZvciB0aGUgc2l4dGggY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZS4gQWxkcmlkZ2Ugc2NvcmVkIDE2
IHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxMiByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIFNwdXJzLiBEYXZpZCBMZWUg
c2NvcmVkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxMSByZWJvdW5kcyBzdGFydGluZyBpbiBwbGFj
ZSBvZiBQYXUgR2Fzb2wsIHdobyBpcyBvdXQgd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCBib25lIGluIGhpcyBs
ZWZ0IGhhbmQuIFRvbnkgUGFya2VyIGFsc28gbWlzc2VkIHRoZSBnYW1lIHdpdGggYW4gYW5rbGUg
aW5qdXJ5LjwvcD48cD5KYW1lcyBhbmQgSXJ2aW5nIGVhY2ggc2NvcmVkIDI5IHBvaW50cyBhbmQg
TG92ZSBoYWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIENhdnMuIFRyaXN0YW4g
VGhvbXBzb24gaGFkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMuIDwvcD48cD5KYW1lcyYjODIx
NzsgZGVlcCAzLXBvaW50ZXIgZnJvbSAzMCBmZWV0IGF3YXkgd2l0aCAzNC44IHNlY29uZHMgbGVm
dCBpbiByZWd1bGF0aW9uIHRpZWQgdGhlIGdhbWUgYXQgMTA3LTEwNyBhZnRlciB0aGUgQ2F2cyBt
aXNzZWQgdGhlaXIgcHJldmlvdXMgZml2ZSAzLXBvaW50IGF0dGVtcHRzLiA8L3A+PHA+VGhlIFNw
dXJzIHdlbnQgc2NvcmVsZXNzIGluIHRoZSBmaW5hbCAyOjM2IG9mIHJlZ3VsYXRpb24sIG1pc3Np
bmcgdGhlaXIgbGFzdCBmb3VyIHNob3RzIGFuZCBjb21taXR0aW5nIGEgdHVybm92ZXIgYXMgdGhl
IENhdnMgZXJhc2VkIGEgZml2ZS1wb2ludCBkZWZpY2l0IGluIHRoZSBmaW5hbCBtaW51dGUuIExl
b25hcmQgbWlzc2VkIGEgc2hvcnQgZmFkZWF3YXkganVtcGVyIG92ZXIgSmFtZXMgd2l0aCAxMy40
IHNlY29uZHMgbGVmdCBhbmQgdGhlIENhdnMgZ3JhYmJlZCB0aGUgcmVib3VuZCB3aXRoIGEgY2hh
bmNlIHRvIHdpbiBpdC4gPC9wPjxwPkphbWVzIGFuZCBJcnZpbmcgcmFuIHBpY2stYW5kLXJvbGwg
dG8gc3dpdGNoIExlb25hcmQgb2ZmIEphbWVzLCBidXQgaGUgbWlzc2VkIGEgMy1wb2ludGVyIGlu
IHRoZSBjb3JuZXIgdG8gZm9yY2Ugb3ZlcnRpbWUuIDwvcD48cD5MZW9uYXJkIHByZXZpb3VzbHkg
c2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgbWludXRlcyBvZiB0aGUgZm91cnRo
IHF1YXJ0ZXIgYXMgdGhlIFNwdXJzIHNjb3JlZCB0aGUgZmlyc3QgbmluZSBwb2ludHMgb2YgdGhl
IGZvdXJ0aCBhbmQgMTIgb2YgdGhlIGZpcnN0IDEzLiBUaGV5IGhlbGQgdGhlIGxlYWQgbW9zdCBv
ZiB0aGUgZm91cnRoLCBidXQgTGVvbmFyZCBtaXNzZWQgaGlzIGxhc3QgZml2ZSBzaG90cyBvZiBy
ZWd1bGF0aW9uIG9uY2UgSmFtZXMgc3RhcnRlZCBndWFyZGluZyBoaW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtI
ZSYjODIxNztzIGtpbmQgb2YgdGhlIGZhY2Ugb2YgdGhlaXIgZnJhbmNoaXNlIG5vdyB3aXRoIFRp
bW15IFtEdW5jYW5dIGhhbmdpbmcgdGhlbSB1cCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBwcm9kdWNpbmcsJiM4
MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkIG9mIExlb25hcmQuICYjODIyMDtBbmQgaGUmIzgyMTc7cyB3b3JrZWQg
b24gaGlzIGNyYWZ0LCBoZSYjODIxNztzIGdvdHRlbiBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlciBldmVyeSB5
ZWFyIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGFuIEFsbC1TdGFyIHN0YXJ0ZXIgZm9yIGEgcmVhc29uLiBTbywg
eW91IGNvbW1lbmQgYSBndXkgbGlrZSB0aGF0IHdobyBwdXRzIGluIHRoZSB3b3JrIGFuZCBnb2Vz
IG91dCBhbmQgcGxheXMgdGhhdCB3YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5q
bGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.