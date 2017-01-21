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SPURS 118, Cavaliers 115 (OT)

Spurs 118, Cavaliers 115: Kawhi Leonard leads Spurs to overtime win over Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 21, 2017 - 11:27 PM | Updated: January 23, 2017 - 07:22 AM
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San Antonio Spurs' Manu Ginobili, back, from Argentina, knocks the ball loose from Cleveland Cavaliers' LeBron James in the first half of an NBA basketball game, Saturday, Jan. 21, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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