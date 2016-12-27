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The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year

By Tom Withers
Associated Press

Published: December 27, 2016 - 01:16 PM | Updated: December 27, 2016 - 03:18 PM
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FILE - In this June 19, 2016 file photo, Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots against the Golden State Warriors during the first half of Game 7 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif. On Tuesday, Dec. 27, James, who ended 52 years of sports heartache by bringing Cleveland a championship and used his superstar platform to address social causes, was chosen as The Associated Press 2016 Male Athlete of the Year. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, Pool, File)


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