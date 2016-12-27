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The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year

By Tom Withers
Associated Press

Published: December 27, 2016 - 01:16 PM | Updated: December 27, 2016 - 08:56 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) hangs from the rim after dunking against the Chicago Bulls during the first half of a game, April 9 in Chicago. On Tuesday James, who ended 52 years of sports heartache by bringing Cleveland a championship and used his superstar platform to address social causes, was chosen as The Associated Press 2016 Male Athlete of the Year.(AP Photo/Jeff Haynes)


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CLEVELAND: LeBron James was jolted forward when the massive crowd swelled from the sidewalks and into Cleveland’s streets, surrounding the convertible that he and his family were riding in. This wasn’t supposed to happen.

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