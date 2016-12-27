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The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year

By Tom Withers
Associated Press

Published: December 27, 2016 - 01:16 PM | Updated: December 28, 2016 - 11:13 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) hangs from the rim after dunking against the Chicago Bulls during the first half of a game, April 9 in Chicago. On Tuesday James, who ended 52 years of sports heartache by bringing Cleveland a championship and used his superstar platform to address social causes, was chosen as The Associated Press 2016 Male Athlete of the Year.(AP Photo/Jeff Haynes)


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