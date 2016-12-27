All CATEGORIES
☰ Menu

The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year

By Tom Withers
Associated Press

Published: December 27, 2016 - 01:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) hangs from the rim after dunking against the Chicago Bulls during the first half of a game, April 9 in Chicago. On Tuesday James, who ended 52 years of sports heartache by bringing Cleveland a championship and used his superstar platform to address social causes, was chosen as The Associated Press 2016 Male Athlete of the Year.(AP Photo/Jeff Haynes)


MORE IN SPORTS

osufoot28cut_02 Paul Vernon - AP
Ohio State football: Even with his special talents, Curtis Samuel challenged in transition to multipurpose star

SCOTTSDALE, Ariz.: Curtis Samuel is still waiting for his mother Nicole to come through with the picture, the image of him with his arms outstretched after his game-winning touchdown in overtime against Michigan.

cavs28cut_03
The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year
kmen28cut_01
Kent State 63, Texas 58: Golden Flashes score big road victory over Longhorns
Big man in tights: Ohio State’s Pat Elflein revels in Christmas ‘Elflein on a Shelf’ video
Ohio State notebook: Clemson safety Jadar Johnson not impressed with J.T. Barrett’s arm
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next