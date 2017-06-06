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The ties that bind: Warriors broadcaster pays tribute to late friend and teammate Nate Thurmond with a piece of his dignity and class

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 6, 2017 - 06:08 PM
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Golden State broadcaster Jim Barnett honoring Nate Thurmond Nov. 19, 2016 by wearing one of his ties. (Photo courtesy of Jim Barnett)


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