The ties that bind: Warriors broadcaster pays tribute to late friend and teammate Nate Thurmond with a piece of his dignity and class

PHA+SmltIEJhcm5ldHQgb25jZSBmZWx0IE5hdGUgVGh1cm1vbmQmIzgyMTc7cyB3cmF0aCB3aGVu
IGhlIHdhcyBjYXVnaHQgd2l0aG91dCBhIGNvYXQgYW5kIHRpZS48L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgYXQg
dGhlIEJhc2tldGJhbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lciYjODIxNztzIGZ1bmVyYWwgbGFzdCBKdWx5LCBC
YXJuZXR0LCBpbiBoaXMgMzJuZCBzZWFzb24gYXMgdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycyB0
ZWxldmlzaW9uIGFuYWx5c3QsIHJlY2FsbGVkIHRoZSB0d28gYXR0ZW5kaW5nIGEgYmVuZWZpdCBs
dW5jaGVvbiBmb3IgYW4gaWxsIGZvcm1lciBwbGF5ZXIuPC9wPjxwPkJhcm5ldHQgdGhvdWdodCBo
ZSB3YXMgYXBwcm9wcmlhdGVseSBjbGFkIGluIGEgbmljZSBzaGlydCBhbmQgc2xhY2tzLiBCdXQg
d2hlbiBUaHVybW9uZCBzYXcgQmFybmV0dCwgdGhlIEFrcm9uIG5hdGl2ZSBhbmQgQ2VudHJhbCBI
aWdoIFNjaG9vbCBncmFkdWF0ZSB3YXMgaW5jZW5zZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOYXRlIHRvb2sg
bWUgYXNpZGUgYW5kIHNhaWQsICYjODIxNjtJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gZXZlciBzZWUg
eW91IGF0IGEgZnVuY3Rpb24gbGlrZSB0aGlzIHdpdGhvdXQgd2VhcmluZyBhIGNvYXQgYW5kIHRp
ZS4gWW91IHdvcmsgZm9yIHRoZSBXYXJyaW9ycy4gWW91IHJlcHJlc2VudCB0aGUgV2FycmlvcnMg
d2hlcmV2ZXIgeW91IGdvLiBZb3Ugbm90IGhhdmluZyBhIGNvYXQgYW5kIHRpZSBvbiBpcyBkaXNy
ZXNwZWN0ZnVsLCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBCYXJuZXR0IHNhaWQgaW4gYSB0ZWxlcGhv
bmUgaW50ZXJ2aWV3IG9uIE1heSAzMS4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBubyBwb2ludCBpbiByZXNp
c3RpbmcgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgZGVhZCBzZXJpb3VzLiBJdCB3YXMgbGlrZSBhIGZhdGhlciBz
Y29sZGluZyB0aGUgY2hpbGQuIEkgYWdyZWVkIHdpdGggaGltIGFuZCB0b29rIHRoZSBtZWRpY2lu
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdhcyBhIGNsYXNzIGFjdCB3aXRoIGRpZ25pdHkuIEhlIHNhdyB0
aGUgYmlnIHBpY3R1cmUgYW5kIGhlIGNhcnJpZWQgaGltc2VsZiB3aXRoIHRoYXQga2luZCBvZiBk
aWduaXR5IGFuZCBjbGFzcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJhcm5ldHQgcGxheWVkIHRocmVlIHNlYXNv
bnMgaW4gdGhlIDE5NzBzIHdpdGggVGh1cm1vbmQsIG5hbWVkIG9uZSBvZiB0aGUgNTAgZ3JlYXRl
c3QgcGxheWVycyBpbiBOQkEgaGlzdG9yeS4gVGhlaXIgZnJpZW5kc2hpcCBkZWVwZW5lZCBpbiBy
ZWNlbnQgeWVhcnMsIHRhbGtpbmcgYXQgbG9uZyBsdW5jaGVzIHdpdGggZm9ybWVyIHRlYW1tYXRl
IFRvbSBNZXNjaGVyeSBiZWZvcmUgVGh1cm1vbmQgZGllZCBvZiBsZXVrZW1pYSBvbiBKdWx5IDE2
IGF0IGFnZSA3NC48L3A+PHA+V2hlbiBhIEJheSBBcmVhIGNoYXJpdHkgYXVjdGlvbmVkIDI0IG9m
IFRodXJtb25kJiM4MjE3O3MgdGllcyBsYXN0IE5vdmVtYmVyLCBCYXJuZXR0IGZvdW5kIGFub3Ro
ZXIgd2F5IHRvIGtlZXAgVGh1cm1vbmQgY2xvc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGJvdWdodCB0aGUg
dGllcyBmb3IgJDEsNTAwLiBJIHdvdWxkIGhhdmUgcGFpZCAkMywwMDAgZm9yIHRoZW0sJiM4MjIx
OyBCYXJuZXR0IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVzZSBhcmUgYWxsIGRlc2lnbmVyIHRpZXMuIFNvbWUg
b2YgdGhlbSBoYWQgbmV2ZXIgYmVlbiB3b3JuLiBUaGUgb25lcyB0aGF0IGhhZCwgeW91IGRvbiYj
ODIxNzt0IGtub3cgJiM4MjEyOyB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGJldHRlciB0aGFuIG15IHRpZXMuIEkg
Z2V0IGEgbG90IG9mIGNvbXBsaW1lbnRzIG9uIHRoZW0uIEkgbG92ZSBnb2luZyBvbiB0ZWxldmlz
aW9uIGtub3dpbmcgSSBoYXZlIG9uZSBvZiBOYXRlJiM4MjE3O3MgdGllcyBvbi4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkJhcm5ldHQgd29yZSBvbmUgZm9yIEdhbWUgMiBvZiB0aGUgTkJBIEZpbmFscyBhcyB0aGUg
V2FycmlvcnMgZGVmZWF0ZWQgdGhlIENhdmFsaWVycywgd2hvbSBUaHVybW9uZCBwbGF5ZWQgd2l0
aCBmb3IgdHdvIHNlYXNvbnMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgJiM4MjIwO01pcmFjbGUgb2YgUmljaGZp
ZWxkJiM4MjIxOyB5ZWFyIGluIDE5NzUtNzYuIFdoaWxlIHRoZSB0ZWFtIHVuaWZvcm1zIGhhdmUg
c3BvcnRlZCBhIHBhdGNoIHdpdGggVGh1cm1vbmQmIzgyMTc7cyBOby4gNDIgYWxsIHNlYXNvbiwg
QmFybmV0dCBoYXMgZm91bmQgYSB3YXkgdG8gY29udGludWUgdG8gcmVtZW1iZXIgaGlzIGZyaWVu
ZCBldmVuIHdoZW4gdGhvc2UgdHJpYnV0ZXMgYXJlIHJlbW92ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRo
aW5rIGl0JiM4MjE3O3MgYSB0ZXJyaWZpYyBtZXRhcGhvciBmb3IgaGlzIGxpZmUgaW4gc29tZSB3
YXlzLCYjODIyMTsgc2FpZCBNZXNjaGVyeSwgd2hvIHdpdGggVGh1cm1vbmQgaXMgYW1vbmcgc2l4
IFdhcnJpb3JzIHRvIGhhdmUgdGhlaXIgbnVtYmVyIHJldGlyZWQuICYjODIyMDtIZSB3YXMgYSBz
YXJ0b3JpYWwgc3BsZW5kaWQgZmVsbG93LiBCdXQgaGUgd2FzIHdheSwgd2F5IG1vcmUgdGhhbiB0
aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGlzdG9yeSB3aXRoIFdhcnJpb3JzPC9wPjxwPkRyYWZ0ZWQgYnkg
dGhlIFdhcnJpb3JzIHRoaXJkIG92ZXJhbGwgaW4gMTk2MyBvdXQgb2YgQm93bGluZyBHcmVlbiwg
VGh1cm1vbmQgc3BlbnQgbW9yZSB0aGFuIGZvdXIgZGVjYWRlcyB3aXRoIHRoZSBXYXJyaW9ycyBh
cyBhIHBsYXllciBhbmQgY29tbXVuaXR5IHJlbGF0aW9ucyBhbWJhc3NhZG9yLiBPbmUgb2YgdGhl
IGNoYXJpdGllcyB0aGUgdGVhbSBzdXBwb3J0cyBpcyB0aGUgR29vZCBUaWRpbmdzIEZvdW5kYXRp
b24sIGZvdW5kZWQgaW4gMTk5NSBieSBMYXJyeSBIYXJwZXIsIGEgZm9ybWVyIGRpcmVjdG9yIG9m
IHNjb3V0aW5nIGZvciB0aGUgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBHaWFudHMuIEFzIHBhcnQgb2YgaXRzIG1p
c3Npb24gdG8gaGVscCB1bmRlcnNlcnZlZCB5b3V0aCwgdGhlIGZvdW5kYXRpb24gcmVmdXJiaXNo
ZXMgYXRobGV0aWMgZmFjaWxpdGllcy48L3A+PHA+SXQgaGFzIHJlcGF2ZWQgNzQgYmFza2V0YmFs
bCBjb3VydHMgaW4gaXRzIDIzIHllYXJzIGFuZCBpdHMgZmlyc3QsIGluIHRoZSBwYW5oYW5kbGUg
bmVhciBHb2xkZW4gR2F0ZSBQYXJrLCBpcyBkZWRpY2F0ZWQgdG8gVGh1cm1vbmQsIHdobyBhdHRl
bmRlZCBldmVyeSBjb3VydCBvcGVuaW5nLCByZXByZXNlbnRpbmcgdGhlIFdhcnJpb3JzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgaW50cmlndWVkIG5vdCBtYW55IGF0aGxldGVzIGxpdmVkIGluIFNhbiBG
cmFuY2lzY28uIEhlcmUgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgNTAgZ3JlYXRlc3QgcGxheWVycyBvZiBhbGwg
dGltZSBsaXZpbmcgaW4gU2FuIEZyYW5jaXNjbyBhbmQgd29ya2luZyBldmVyeSBkYXkgYXQgQmln
IE5hdGUmIzgyMTc7cyBCQlEsJiM4MjIxOyBIYXJwZXIgc2FpZCBvZiBUaHVybW9uZCBhbmQgaGlz
IHJlc3RhdXJhbnQsIHdoaWNoIGhlIHNvbGQgaW4gMjAxMS4gJiM4MjIwO0NvdWxkIHlvdSBpbWFn
aW5lIE1pY2hhZWwgSm9yZGFuLCB0aGVzZSBoYWxsIG9mIGZhbWVycyBkb2luZyB0aGlzIG9uIGEg
ZGFpbHkgYmFzaXM/PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRob3VnaHQsICYjODIxNjtUaGlzIGNvdWxkIGJl
IHRoZSBncmVhdGVzdCBTYW4gRnJhbmNpc2NvIGF0aGxldGUgd2hvIHN0aWxsIGxpdmVzIGluIHRo
ZSBjaXR5IGFuZCBoZSYjODIxNztzIHN0aWxsIHRoaXMgdW5rbm93biBndXkuJiM4MjE3OyBPbmNl
IHdlIHN0YXJ0ZWQgd29ya2luZyB0aGUgV2FycmlvcnMgSSBzYWlkIHdlIG5lZWQgdG8gaG9ub3Ig
aGltIHdpdGggYSBjb3VydCBpbiBTYW4gRnJhbmNpc2NvLiBJIHdlbnQgdG8gaGlzIHJlc3RhdXJh
bnQgYW5kIGludHJvZHVjZWQgbXlzZWxmIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMTY7SSB3YW50IHRvIGRvIHRo
aXMuJiM4MjE3OyBIZSB0aG91Z2h0IGl0IHdhcyBhIGdyZWF0IGlkZWEuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
SXQgZ290IE5hdGUgdGhlIHJlY29nbml0aW9uIGhlIGRlc2VydmVkLiBIZSBnb3Qgb3V0IGF0IGEg
bG90IG9mIHRoZXNlIGNoYXJpdGFibGUgZnVuY3Rpb25zIHdoZXJlIGV2ZXJ5Ym9keSBnb3QgdG8g
a25vdyB0aGUgZ3JlYXRuZXNzIG9mIHRoZSBwZXJzb24sIHdoaWNoIHdhcyBldmVuIGJldHRlciB0
aGFuIHRoZSBhdGhsZXRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q291cnQgcmVkZWRpY2F0ZWQ8L3A+PHA+VGh1
cm1vbmQmIzgyMTc7cyBjb3VydCB3YXMgcmVwYXZlZCBhbmQgcmVkZWRpY2F0ZWQgb24gT2N0LiA0
LCB3aXRoIEJhcm5ldHQgYW5kIGZvcm1lciBTYW4gRnJhbmNpc2NvIG1heW9yIFdpbGxpZSBCcm93
biwgVGh1cm1vbmQmIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgYWdlbnQsIGFtb25nIHRoZSBzcGVha2Vycy48L3A+
PHA+VGhlIEdvb2QgVGlkaW5ncyBGb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3MgZnVuZHJhaXNlciB3YXMgaGVs
ZCBvbiBOb3YuIDExLiBBbW9uZyB0aGUgaXRlbXMgaW5jbHVkZWQgaW4gdGhlIGF1Y3Rpb24gd2Fz
IGEgMjAwNiBwcmludCBvZiBUaHVybW9uZCBkb25lIGJ5IExlUm95IE5laW1hbiwgYW5vdGhlciBm
cmllbmQgb2YgdGhlIGNoYXJpdHkuIEhhcnBlciBzYWlkIGl0IHdhcyB0aGUgaWRlYSBvZiBUaHVy
bW9uZCYjODIxNztzIHdpZG93LCBNYXJjaSwgdG8gZG9uYXRlIHRoZSB0aWVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SGUgd2FzIHF1aXRlIHRoZSBkcmVzc2VyLiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IHRvIHdoYXQg
ZXh0ZW50LCYjODIyMTsgSGFycGVyIHNhaWQgaW4gYSB0ZWxlcGhvbmUgaW50ZXJ2aWV3IGZyb20g
dGhlIEdvb2QgVGlkaW5ncyBvZmZpY2UgaW4gQnVybGluZ2FtZSwgQ2FsaWYuLCBvbiBUaHVyc2Rh
eS4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyBhbHdheXMgd2VsbCBwdXQgdG9nZXRoZXIgYXQgZnVuY3Rpb25zLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiBoZSBwYXNzZWQsIE1hcmNpIHNhaWQsICYjODIxNjtUaGF0IHdhcyBo
aXMgdGhpbmcuIFNvbWUgb2YgdGhlc2UgdGllcyBhcmUgJDMwMCBhcGllY2UgZnJvbSBGcmFuY2Ug
b3IgSXRhbHkuIE5hdGUgd291bGQgbG92ZSBmb3IgeW91IHRvIGhhdmUgdGhlbS4mIzgyMTc7IEkg
dGhvdWdodCwgJiM4MjE2O1RoYXQmIzgyMTc7cyBjb29sLiYjODIxNzsgVGhlbiBJIHRob3VnaHQs
ICYjODIxNjtCb3ksIHdvdWxkIGl0IGJlIG9kZCBvciBpbmFwcHJvcHJpYXRlIHRvIGF1Y3Rpb24g
dGhlbSBvZmY/JiM4MjE3OyBhbmQgc2hlIHNhaWQsICYjODIxNjtObywgSSB0aGluayBoZSB3b3Vs
ZCBsb3ZlIHRoYXQuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPkhhcnBlciBhcHByZWNpYXRl
ZCB0aGF0IHRoZSB0aWVzIHdlbnQgdG8gQmFybmV0dC4gSGUgd29yZSBvbmUgdG8gYSBXYXJyaW9y
cyBnYW1lIG9uIE5vdi4gMTggYW5kIHR3ZWV0ZWQgYSBwaWN0dXJlLCB3aGljaCBnb3QgYSBnb29k
IHJlY2VwdGlvbiBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEuPC9wPjxwPkJhcm5ldHQgZ2F2ZSBhIGZldyB0byBz
b21lIGluIHRoZSBXYXJyaW9ycyBvcmdhbml6YXRpb24sIGluY2x1ZGluZyBjb2FjaCBTdGV2ZSBL
ZXJyLCBhc3Npc3RhbnQgY29hY2hlcyBNaWtlIEJyb3duIGFuZCBKYXJyb24gQ29sbGlucyBhbmQg
Z3VhcmQgU3RlcGhlbiBDdXJyeSwgYSBiYXNrZXRiYWxsIGhpc3RvcnkgYnVmZi4gTWVzY2hlcnkg
c2FpZCBoZSBuZXZlciBnb3Qgb25lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGNh
bGwgaGltIHJpZ2h0IG5vdyBhbmQgY2hldyBoaXMgYXNzIG91dCwmIzgyMjE7IE1lc2NoZXJ5IHNh
aWQgb2YgQmFybmV0dCBpbiBhIHBob25lIGNhbGwgZnJvbSBoaXMgU2FjcmFtZW50byBob21lIE1v
bmRheS48L3A+PHA+QmFybmV0dCBrZXB0IHRoZSBidWxrIG9mIHRoZW0sIGNoZXJpc2hpbmcgdGhl
IHRpZXMgdGhhdCBiaW5kIGhpbSB0byBUaHVybW9uZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3
O3MganVzdCBzb21ldGhpbmcgYWJvdXQgaXQsJiM4MjIxOyBCYXJuZXR0IHNhaWQgb2YgaGF2aW5n
IGEgcGllY2Ugb2Ygc2lsayB0aGF0IG9uY2UgZ3JhY2VkIFRodXJtb25kJiM4MjE3O3MgbmVjayBh
cm91bmQgaGlzLiAmIzgyMjA7SXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtZWFuIGFueXRoaW5nIHRvIGFueWJv
ZHkgZWxzZSwgYnV0IGl0IG1lYW5zIGEgbG90IHRvIG1lLiBJdCBzaG93cyByZXNwZWN0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93
IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVu
b3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.