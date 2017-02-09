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Thunder 118, Cavaliers 109

Thunder 118, Cavaliers 109: Another triple-double by Russell Westbrook, late-game fade spell doom for Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 10:47 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots over Oklahoma City Thunder forward Andre Roberson (left) during the first quarter Thursday in Oklahoma City. (AP Photo/Sue Ogrocki)

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