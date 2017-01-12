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Trail Blazers 102, Cavaliers 86: Cold Cavs burned by Blazers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 01:31 AM | Updated: January 12, 2017 - 06:55 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving goes after a loose ball with Portland Trail Blazers guard C.J. McCollum during the first half of an NBA basketball game in Portland, Ore., Wednesday, Jan. 11, 2017. (AP Photo/Steve Dykes)

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