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Tristan Thompson doing a better job of protecting the rim, blocking shots for Cavaliers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 22, 2016 - 03:13 PM | Updated: November 23, 2016 - 08:53 AM
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Cleveland Cavaliers Tristan Thompson pulls down a rebound against Houston Rockets Clint Capela in the first quarter of a game, Nov. 1 at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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