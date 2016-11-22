Tristan Thompson doing a better job of protecting the rim, blocking shots for Cavaliers

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBBZnRlciB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGxldCBUaW1vZmV5IE1vemdvdiB3
YWxrIGluIGZyZWUgYWdlbmN5LCBvbmUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgY29uY2VybnMgd2FzIGZpbmRp
bmcgYW5vdGhlciByaW0gcHJvdGVjdG9yLiBJdCYjODIxNztzIHdoYXQgaGFzIG1hZGUgVHJpc3Rh
biBUaG9tcHNvbiYjODIxNztzIGVtZXJnZW5jZSB0aGlzIHNlYXNvbiBzdWNoIGEgcGxlYXNhbnQg
c3VycHJpc2UuPC9wPjxwPlBhcnQgb2YgdGhlIHJlYXNvbiB0aGUgQ2F2cyBwdXJzdWVkIE1vemdv
diB0d28geWVhcnMgYWdvIHdhcyB0aGVpciBsYWNrIG9mIHJpbSBwcm90ZWN0aW9uLiBOb3cgaW4g
aGlzIHNpeHRoIHllYXIsIFRob21wc29uIG1pZ2h0IGJlIGV2b2x2aW5nIGludG8gYSBzaG90IGJs
b2NrZXIuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgdG9vIGVhcmx5IHRvIGRyYXcgYW55IGRlZmlu
aXRpdmUgY29uY2x1c2lvbnMsIGJ1dCBUaG9tcHNvbiYjODIxNztzIDEuOCBibG9ja3MgcGVyIGdh
bWUgdGhpcyBzZWFzb24gYXJlIG1vcmUgdGhhbiBkb3VibGUgaGlzIGNhcmVlciBhdmVyYWdlICgw
LjgpLiBIZSBpcyB0aWVkIHdpdGggRHdpZ2h0IEhvd2FyZCBmb3IgZWlnaHRoIGluIHRoZSBsZWFn
dWUgaW4gYmxvY2tzIGFmdGVyIGhlIHRpZWQgZm9yIDcybmQgbGFzdCBzZWFzb24gd2l0aCBub3Rl
ZCBkZWZlbnNpdmUgd2luZG1pbGwgSmFtZXMgSGFyZGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGxhc3Qg
Y291cGxlIG9mIHllYXJzIHdlIGp1c3QgdGFsa2VkIHRvIGhpbSBhYm91dCBiZWluZyBhIGJldHRl
ciByaW0gcHJvdGVjdG9yIGFuZCBiZWluZyBpbiB0aGUgcmlnaHQgc3BvdHMsJiM4MjIxOyBjb2Fj
aCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIHllYXIsIGhlIGhhcyBjb21lIG91dCBhbmQg
ZG9uZSBpdC4gVHJpc3RhbiBoYXMgcmVhbGx5IGZvdW5kIGhpcyB3YXkgZGVmZW5zaXZlbHkgYW5k
IHdlIGtub3cgaGUmIzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IGluYm91bmQgZGVmZW5kZXIsIGdyZWF0IHBpY2st
YW5kLXJvbGwgZGVmZW5kZXIsIGdyZWF0IHBvc3QgZGVmZW5kZXIsIGJ1dCBub3cgaGVscGluZyBv
biB0aGUgd2VhayBzaWRlLCBnZXR0aW5nIGJsb2NrZWQgc2hvdHMgYW5kIHByb3RlY3RpbmcgdGhl
IGJhc2tldCBoYXMgYmVlbiBncmVhdCBmb3IgdXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBoYXMg
YmxvY2tlZCBhdCBsZWFzdCB0aHJlZSBzaG90cyBpbiBmb3VyIG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBw
YXN0IGVpZ2h0IGdhbWVzLCBhZnRlciBoZSBkaWQgdGhhdCBqdXN0IGZvdXIgdGltZXMgaW4gdGhl
IENhdnMmIzgyMTc7IDEwMyBnYW1lcyBsYXN0IHNlYXNvbiAocmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHBv
c3RzZWFzb24gY29tYmluZWQpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0YWtlIGl0IHBlcnNvbmFsbHksJiM4
MjIxOyBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QmxvY2tlZCBzaG90cyBpcyBhIGJpZyBkZWFsIGZv
ciBiaWdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhvbXBzb24gZWFybmVkIGhpcyBiaWcgY29udHJhY3QgcHJp
b3IgdG8gbGFzdCBzZWFzb24gYmFzZWQgcHJpbWFyaWx5IG9uIGhpcyBkZWZlbnNpdmUgd29yay4g
QXMgbXVjaCBwcmlkZSBhcyBoZSBtaWdodCB0YWtlIGludG8gYmxvY2tpbmcgc2hvdHMsIGhlJiM4
MjE3O3MgZXZlbiBwcm91ZGVyIG9mIGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIHN3aXRjaCBvbnRvIGd1YXJkcyBl
ZmZlY3RpdmVseS4gSGUgaGFzIGJlZW4gbW9yZSBhY3RpdmUgYXJvdW5kIHRoZSBwYWludCB0aGlz
IHNlYXNvbiwgcmFua2luZyBzZXZlbnRoIGluIHRoZSBOQkEgaW4gY29udGVzdGVkIHNob3RzICgx
My4xIHBlciBnYW1lKSwgd2hpY2ggaXMgbW9yZSB0aGFuIG5vdGVkIGNlbnRlcnMgbGlrZSBTdGV2
ZW4gQWRhbXMgKDEyLjQpIGFuZCBSdWR5IEdvYmVydCAoMTIuMSkuIDwvcD48cD5PZiBoaXMgMjEg
YmxvY2tzIHRoaXMgc2Vhc29uLCAxMyBoYXZlIGNvbWUgYWdhaW5zdCBzaG90cyBieSBiaWcgbWVu
IGFuZCBlaWdodCBmcm9tIGd1YXJkcyBvciB3aW5ncy48L3A+PHA+VGhvbXBzb24gaG9wZXMgdG8g
b25lIGRheSByZWNlaXZlIGNvbnNpZGVyYXRpb24gZm9yIGhpcyBkZWZlbnNpdmUgd29yayBvbiBB
bGwtRGVmZW5zaXZlIHRlYW1zIGFuZCB3b3VsZCBsaWtlIHBlb3BsZSB0byByZWNvZ25pemUgaG93
IGRpZmZpY3VsdCBpdCBpcyBmb3IgYmlnIG1lbiB0byBzd2l0Y2ggb250byBndWFyZHMgJiM4MjEy
OyBzb21ldGhpbmcgaGUgZG9lcyB2ZXJ5IHdlbGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhvcGUgdGhleSBz
dGFydCBnaXZpbmcgc29tZSBjcmVkaXQgdG8gZ3V5cyB0aGF0IGNhbiBndWFyZCBndWFyZHMsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgYSBzdGF0LCBidXQg
dGhhdCBzaG91bGQgZGVmaW5pdGVseSBjb3VudC4gSG9wZWZ1bGx5IEkgZ2V0IHNvbWUgY3JlZGl0
IGFuZCBtYWtlIHN1cmUgeW91IGd1eXMgZG9uJiM4MjE3O3QgZm9yZ2V0IGFib3V0IG1lIHdoZW4g
aXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIHRvIHB1dCB0aGF0IG5hbWUgb24gdGhlIGJhbGxvdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkxlQnJvbiB0ZXN0aWZpZXM8L3A+PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIG1pc3NlZCBDYXZzIHByYWN0
aWNlIFR1ZXNkYXkgdG8gZ2l2ZSBoaXMgZGVwb3NpdGlvbiBpbiB0aGUgd3JvbmdmdWwgdGVybWlu
YXRpb24gc3VpdCBvZiBmb3JtZXIgcGxheWVycyB1bmlvbiBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3IgQmls
bHkgSHVudGVyLiBKYW1lcyBzZXJ2ZXMgYXMgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIHBsYXllcnMg
dW5pb24uIEphbWVzIEpvbmVzIGlzIHRoZSBzZWNyZXRhcnkvdHJlYXN1cmVyIGFuZCB3YXMgYWxz
byBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIGxhd3N1aXQsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgd2hldGhlciBo
ZSBoYXMgZ2l2ZW4gaGlzIGRlcG9zaXRpb24uIEpvbmVzIHdhcyBhdCBwcmFjdGljZSBUdWVzZGF5
LjwvcD48cD5UaGUgcGxheWVycyB1bmlvbiBmaXJlZCBIdW50ZXIgaW4gMjAxMyBhbWlkc3QgYWxs
ZWdhdGlvbnMgb2YgbmVwb3Rpc20uIEh1bnRlciYjODIxNztzIHN1aXQgaXMgc2Vla2luZyBtb3Jl
IHRoYW4gJDEwIG1pbGxpb24gaW4gZGFtYWdlcy4gSmFtZXMgd2FzIG5vdCB2b3RlZCBpbiBhcyB2
aWNlIHByZXNpZGVudCB1bnRpbCBGZWJydWFyeSAyMDE1LjwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5qbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.