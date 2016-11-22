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Tristan Thompson doing a better job of protecting the rim, blocking shots for Cavaliers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 22, 2016 - 03:13 PM

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Tristan Thompson doing a better job of protecting the rim, blocking shots for Cavaliers - 3:13 PM

INDEPENDENCE: After the Cavaliers let Timofey Mozgov walk in free agency, one of the biggest concerns was finding another rim protector. It’s what has made Tristan Thompson’s emergence this season such a pleasant surprise.

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