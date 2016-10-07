Tristan Thompson will sit out the Cavaliers’ next couple of preseason games

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBDYXZhbGllcnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSByZXNwZWN0cyBUcmlz
dGFuIFRob21wc29uJiM4MjE3O3Mgc3RyZWFrIG9mIGNvbnNlY3V0aXZlIGdhbWVzIHBsYXllZCBh
bmQgd2FudHMgaGltIHRvIGNvbnRpbnVlIGl0IGFzIGxvbmcgYXMgaGUgY2FuLCB3aGljaCBpcyB3
aHkgaGUmIzgyMTc7cyBlbGVjdGluZyB0byByZXN0IFRob21wc29uIG5vdyB3aGlsZSBpdCBkb2Vz
biYjODIxNzt0IGNvdW50LjwvcD48cD5UaG9tcHNvbiB3aWxsIG1pc3MgdGhlIG5leHQgY291cGxl
IG9mIHByZXNlYXNvbiBnYW1lcyB3aXRoIGEgc29yZSBsZWZ0IGZvb3QsIEx1ZSBzYWlkIEZyaWRh
eS4gVGhlIENhdnMgaG9zdCB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIDc2ZXJzIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBw
bGF5IGF0IHRoZSBBdGxhbnRhIEhhd2tzIG9uIE1vbmRheS4gVGhvbXBzb24gcHJhY3RpY2VkIEZy
aWRheSB3aXRoIG5vIHByb2JsZW1zIGFuZCBhbiBNUkkgb24gaGlzIGZvb3Qgd2FzIG5lZ2F0aXZl
LCBidXQgTHVlIGlzbiYjODIxNzt0IHRha2luZyBhbnkgY2hhbmNlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hl
IHdhbnRlZCB0byBwbGF5IGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vIG5lZWQsIGp1c3QgdG8gbWFrZSBzdXJl
LCBnaXZlIGhpbSBhIGNvdXBsZSBleHRyYSBkYXlzIG9mZiwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7QmVjYXVzZSBpbiBwcmFjdGljZSB5b3UgY2FuIGNvbnRyb2wgdGhlIHBsYXkuIEluIHRoZSBn
YW1lcyB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgY29udHJvbCB3aGVuIGEgZ3V5JiM4MjE3O3MgcGxheWluZyBm
dWxsIHNwZWVkLiBIZSBsb29rZWQgZ3JlYXQsIHNhaWQgaGUgZmVlbHMgZ29vZCwgc28gZm9yIG15
IG1pbmQgSSYjODIxNzttIGp1c3QgZ29pbmcgdG8gaG9sZCBoaW0gb3V0IGEgY291cGxlIG1vcmUg
Z2FtZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBsZWFkcyB0aGUgbGVhZ3VlIHdpdGggaGlzIHN0
cmVhayBvZiAzNzAgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZXMgcGxheWVkLiBJdCYjODIxNztzIGEgbWFyayBp
biB3aGljaCBUaG9tcHNvbiB0YWtlcyBncmVhdCBwcmlkZS48L3A+PHA+VmV0ZXJhbiBDaHJpcyAm
IzgyMjA7QmlyZG1hbiYjODIyMTsgQW5kZXJzZW4gc3RhcnRlZCBpbiBwbGFjZSBvZiBUaG9tcHNv
biBpbiB0aGUgcHJlc2Vhc29uIG9wZW5lci4gQW5kZXJzZW4sIDM4LCBjb3VsZCBwbGF5IGNvbnNp
ZGVyYWJsZSBtaW51dGVzIHRoaXMgc2Vhc29uIGluIGEgcm9sZSBzaW1pbGFyIHRvIHdoYXQgVGlt
b2ZleSBNb3pnb3YgaGVsZCBsYXN0IHNlYXNvbiBhcyBMdWUgdHJpZXMgdG8gbGltaXQgc29tZSBv
ZiB0aGUgcG91bmRpbmcgVGhvbXBzb24gdGFrZXMgYWdhaW5zdCBzb21lIG9mIHRoZSBsZWFndWUm
IzgyMTc7cyBiaWdnZXIgY2VudGVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVyZSBC
aXJkIGNvbWVzIGluLiBCaXJkJiM4MjE3O3MgYmVlbiBncmVhdCBmb3IgdXMsJiM4MjIxOyBMdWUg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0p1c3QgaGlzIHBoeXNpY2FsaXR5LiBCaXJkJiM4MjE3O3MgYSBiaWcgcGFy
dCBvZiB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBkby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsbCBpbiAm
IzgyMzA7IGFnYWluPC9wPjxwPkEgbnVtYmVyIG9mIENhdnMgd2VyZSBleHBlY3RlZCB0byBhdHRl
bmQgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHBsYXlvZmYgZ2FtZSBGcmlkYXksIGluY2x1ZGluZyBMZUJy
b24gSmFtZXMsIENoYW5uaW5nIEZyeWUgYW5kIEx1ZSBhbW9uZyBtYW55IG90aGVycy4gTHVlIGZy
ZWVseSBhZG1pdHMgaGUgaXNuJiM4MjE3O3QgYSBiYXNlYmFsbCBmYW4sIGJ1dCBoZSBzdXBwb3J0
cyB0aGUgb3RoZXIgdGVhbXMgaW4gd2hhdGV2ZXIgY2l0eSBoZSYjODIxNztzIHdvcmtpbmcuIEhl
JiM4MjE3O3MgYWxzbyBmcmllbmRseSB3aXRoIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29u
YSwgd2hvIHdhcyBtYW5hZ2luZyB0aGUgUmVkIFNveCB3aGlsZSBMdWUgd2FzIGFuIGFzc2lzdGFu
dCB3aXRoIHRoZSBDZWx0aWNzLiBGcmFuY29uYSBhbmQgRG9jIFJpdmVycywgTHVlJiM4MjE3O3Mg
bWVudG9yLCBhcmUgY2xvc2UgZnJpZW5kcy48L3A+PHA+THVlIGJlbGlldmVzIHRoZSBDYXZzJiM4
MjE3OyBjaGFtcGlvbnNoaXAgY2FuIHJ1YiBvZmYgb24gdGhlIG90aGVyIHRlYW1zIGluIHRvd24s
IG1vc3Qgbm90YWJseSB0aGUgSW5kaWFucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgb25jZSB0aGUg
Y3Vyc2Ugd2FzIGJyb2tlIGFuZCB0aGUgbW9ua2V5IGlzIG9mZiB5b3VyIGJhY2ssIGl0JiM4MjE3
O3Mgb2ZmIHlvdXIgYmFjayBmb3IgZXZlcnlvbmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Um
IzgyMTc7cmUgYWxsIGluIHRoZSBzYW1lIGNpdHkuIEl0IHRha2VzIGEgbG90IG9mIHByZXNzdXJl
IG9mZiBldmVyeW9uZSBlbHNlLCBzbyBob3BlZnVsbHkgVGVycnkgY2FuIGRvIGl0IGFnYWluLCBs
aWtlIHdlIGRpZCBpbiBCb3N0b24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5MdWUmIzgyMTc7cyBqZXJzZXkgcmV0
aXJlZDwvcD48cD5MdWUgd2lsbCBoYXZlIGhpcyBqZXJzZXkgcmV0aXJlZCBhdCBOZWJyYXNrYSBh
ZnRlciBoZSBmaW5pc2hlZCBuaW50aCBpbiBzY2hvb2wgaGlzdG9yeSBpbiBzY29yaW5nIGRlc3Bp
dGUgcGxheWluZyBqdXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMuIE5vdyBoZSBoYXMgd29uIE5CQSBjaGFtcGlv
bnNoaXBzIGFzIGJvdGggYSBjb2FjaCBhbmQgcGxheWVyLiA8L3A+PHA+QnV0IEx1ZSBsZWZ0IHRo
ZSBDb3JuaHVza2VycyBpbiAxOTk4LCBzbyB3aHkgdGhlIGxvbmcgZGVsYXk/IEJlY2F1c2UgdGhl
IHNjaG9vbCBoYXMgYSBwb2xpY3kgbm90IHRvIHJldGlyZSBqZXJzZXlzIG9mIHBsYXllcnMgd2hv
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBncmFkdWF0ZSwgTHVlIHNhaWQsIGJ1dCBBdGhsZXRpYyBEaXJlY3RvciBT
aGF3biBFaWNob3JzdCBjaGFuZ2VkIHRoYXQuIEx1ZSYjODIxNztzIG9taXNzaW9uIGZyb20gdGhl
IGplcnNleXMgaGFuZ2luZyBpbiB0aGUgcmFmdGVycyBoYXMgYmVlbiBhIHBvaW50IG9mIGNvbnRl
bnRpb24gaW4gTGluY29sbiBmb3IgeWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdpbGwgYmUgdGhlIG9u
bHkgcGVyc29uIHRoZXkgcmV0aXJlIHRoZSBqZXJzZXkgdGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ3JhZHVh
dGUgZnJvbSBOZWJyYXNrYS4gSSBnb3QgbXkgZGVncmVlIG9ubGluZSwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGhhcHB5IGFib3V0IGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFzb24gTGxv
eWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBi
bG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.