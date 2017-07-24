All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Trying to jump-start his career, Derrick Rose agrees to one-year contract with Cavaliers

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 24, 2017 - 07:04 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

New York Knicks' Derrick Rose (left) passes against Cleveland Cavaliers' James Jones (1) in the second half of a game, Feb. 23, in Cleveland. Rose is discussing a potential contract with the Cleveland Cavaliers according to the people who spoke to The Associated Press on condition of anonymity because of the sensitive nature of the talks. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

cavs27cut_03 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Marla Ridenour: New GM Koby Altman insists Cavaliers are not broken, but it sure looks that way

INDEPENDENCE: NBA Commissioner Adam Silver was so concerned about Kyrie Irving’s trade request that surfaced Friday that Silver’s words carried a tinge of alarm, albeit a few notches below that of Cavaliers fans in Northeast Ohio.

browns27cut_01
Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in quarterback derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more
Indians notebook: Center fielder Bradley Zimmer showcases physical tools, mental resolve in Tuesday’s win
tribe27cut_01
Indians 10, Angels 4: Bradley Zimmer’s go-ahead double in seventh, seven-run eighth lift Indians over Angels
zfoot27cut_01
University of Akron football: Coach Terry Bowden, players confident of bounce-back season after disappointing 2016
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next