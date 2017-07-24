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Cavaliers

Trying to jump-start his career, Derrick Rose agrees to one-year contract with Cavaliers

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 24, 2017 - 07:04 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:33 AM
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New York Knicks' Derrick Rose (left) passes against Cleveland Cavaliers' James Jones (1) in the second half of a game, Feb. 23, in Cleveland. Rose is discussing a potential contract with the Cleveland Cavaliers according to the people who spoke to The Associated Press on condition of anonymity because of the sensitive nature of the talks. (AP Photo/Tony Dejak)


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