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Tyronn Lue wants to get Kevin Love going earlier in games

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 24, 2016 - 11:12 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) shoots against the Portland Trail Blazers during the first half of a game Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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