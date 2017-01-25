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KINGS 116, CAVALIERS 112 (OT)

Unhappy with LeBron’s comments, Cavs GM David Griffin clears the air with star player

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 25, 2017 - 08:31 PM
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Cleveland Cavaliers General Manager David Griffin answers questions from the media gathered for a new conference on May 13, 2014, at Cleveland Clinic Courts. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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