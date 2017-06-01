By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal
RELATED STORIES
ON THE WEB
Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to Game 1 rout; LeBron scores 28 points June 02,2017 09:00 AM GMT Karl Buscheck Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1XVFhUX1dlYlR4dC0tPg0KPHA+DQoJT0FLTEFORDogSnVzdCBvdmVyIHRocmVl IG1pbnV0ZXMgaW50byB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBvZiBHYW1lIDEgb2YgdGhlIE5CQSBGaW5h bHMgb24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQsIFR5cm9ubiBMdWUgY2FsbGVkIGEgdGltZW91dCBhbmQgc3Ry b2xsZWQgb3V0IG9udG8gdGhlIGNvdXJ0IGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYS48L3A+DQo8cD4NCglTdGVw aGVuIEN1cnJ5IGhhZCBqdXN0IHNhbmsgYSAxOS1mb290ZXIg4oCUIGFjY291bnRpbmcgZm9yIHR3 byBvZiBoaXMgMTQgcG9pbnRzIGluIHRoZSBxdWFydGVyIOKAlCBhbmQgdGhlIENhdnMgY29hY2gg d2FzIHRyeWluZyB0byBwdXNoIHBhdXNlIG9uIGEgZ2FtZSB0aGF0IHdhcyBzcGlyYWxpbmcgZmFz dCBvbiBoaXMgc3F1YWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQ3VycnnigJlzIGp1bXBlciBoYWQgZ2l2ZW4gdGhl IFdhcnJpb3JzIGEgMTUtcG9pbnQgbGVhZCBhdCA2Ny01MiwgYW5kIEx1ZSDigJQgYW5kIGhpcyB0 ZWFtIOKAlCBuZWVkZWQgdGltZS4gVGhlIHN0cmF0ZWd5IGRpZG7igJl0IHdvcmsuIEluIHRoZSBz ZXJpZXMgb3BlbmVyIGJldHdlZW4gdGhlIENhdnMgYW5kIHRoZSBXYXJyaW9ycywgdGhlIENhdnMg d2VyZSBwcm92aWRlZCB3aXRoIGEgcnVkZSByZW1pbmRlciBhYm91dCBqdXN0IGhvdyBydXRobGVz cyB0aGUgV2FycmlvcnMgY2FuIGJlIGR1cmluZyB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+DQo8cD4N CglUaGUgMTMzLTkxIGRlZmVhdCBkcm9wcGVkIHRoZSBDYXZzIGludG8gYSAxLTAgaG9sZSBpbiB0 aGUgRmluYWxzIGFuZCBtYWRlIHRoZSBXYXJyaW9ycyB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSBpbiBOQkEgaGlz dG9yeSB0byBiZWdpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiAxMy0wLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXnigJly ZSB0aGUgYmVzdCBJIGV2ZXIgc2VlbizigJ0gTHVlIGRlY2xhcmVkIGFmdGVyIHRoZSBsb3NzLjwv cD4NCjxwPg0KCUFza2VkIHRvIGVsYWJvcmF0ZSwgTHVlIGRvdWJsZWQgZG93bi48L3A+DQo8cD4N CgnigJxUaGV54oCZcmUgdGhlIGJlc3QgSSBldmVyIHNlZW4s4oCdIGhlIHJlaXRlcmF0ZWQuPC9w Pg0KPHA+DQoJ4oCcSSBtZWFuLCBubyBvdGhlciB0ZWFtIGhhcyBkb25lIHRoaXMsIHJpZ2h0P+KA nSBMdWUgc2FpZC4g4oCcU28gMTMtMCwgYW5kIHRoZXkgY29uc3RhbnRseSBicmVhayByZWNvcmRz IGV2ZXJ5IHllYXIsIGxhc3QgeWVhciBiZWluZyA3My05LCB0aGlzIHllYXIgc3RhcnRpbmcgdGhl IHBsYXlvZmZzIDEzLTAuIFNvIHRoZXnigJlyZSBwbGF5aW5nIGdvb2QgYmFza2V0YmFsbC4gQnV0 IHdlIGNhbiBwbGF5IGJldHRlci7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBZnRlciB0aGUgQ2F2cyBzdGFydGVk IHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiB3aXRoIGEgbWFuYWdlYWJsZSBlaWdodC1wb2ludCBkZWZpY2l0LCB0 aGUgV2FycmlvcnMgd2VudCBvZmYgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIG91dHNjb3JpbmcgdGhl IENhdnMgMzMtMjAgdG8gY29tbWFuZCBhIDkzLTcyIGxlYWQgdG8gYmVnaW4gdGhlIGZvdXJ0aC48 L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGUgc2hpZnQgY2FtZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgYWJvdXQgdHdvIG1pbnV0 ZXMgYW5kIDMwIHNlY29uZHMgYWZ0ZXIgaGFsZnRpbWUs4oCdIENhdnMgZ3VhcmQgS3lyaWUgSXJ2 aW5nIGV4cGxhaW5lZC4g4oCcVGhhdOKAmXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd2UgaGF2ZSB0byBsaW1p dCBnb2luZyBmb3J3YXJkLCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4gaXTigJlzIGFuIGVpZ2h0LXBvaW50IGdh bWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhleSBqdXN0IGp1bXBbZWRdIG9uIHVzLOKAnSBJcnZpbmcg c2FpZC4g4oCcR3JlYXQgdGVhbXMgZG8gdGhhdC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglPbiBhIG5pZ2h0IHdo ZW4gT3JhY2xlIEFyZW5hIHdhcyBmdWxseSBnaWxkZWQg4oCUIHRoZSBzZWxsb3V0IGNyb3dkIGFs bCB3b3JlIHNoaXJ0cyB0aGF0IHJlYWQ6IOKAnEFsbCBHb2xkIEV2ZXJ5dGhpbmcg4oCTIEZpbmFs cyAyMDE34oCdIOKAlCBMZUJyb24gSmFtZXMgZGlkIGV2ZXJ5dGhpbmcgaGUgY291bGQgdG8gcmVp biBpbiB0aGUgV2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGNoYW1waW9ucy48L3A+DQo8cD4NCglQbGF5aW5n IGEgZ2FtZS1oaWdoIDQwIG1pbnV0ZXMsIHRoZSB0aHJlZS10aW1lIEZpbmFscyBNVlAgcG91cmVk IGluIDI4IHBvaW50cywgcmVjb3JkZWQgMTUgcmVib3VuZHMgYW5kIGRpc2hlZCBvdXQgZWlnaHQg YXNzaXN0cy4gSXJ2aW5nIHRhbGxpZWQgMjQgcG9pbnRzLCBidXQgS2V2aW4gTG92ZSB3YXMgdGhl IG9ubHkgb3RoZXIgQ2F2IHRvIHNjb3JlIGluIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIHdpdGggMTUuIExvdmUg YWxzbyBoYWQgYSBnYW1lLWhpZ2ggMjEgcmVib3VuZHMuPC9wPg0KPHA+DQoJQXMgaGFzIGJlZW4g dGhlIGNhc2UgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHRoZSBwbGF5b2Zmcywg dGhlIFdhcnJpb3JzIG9wZW5lZCB1cCBzZWNvbmQgcXVhcnRlciB3aXRoIGJvdGggTVZQcyBvbiB0 aGUgYmVuY2guPC9wPg0KPHA+DQoJRXZlbiB3aXRoIER1cmFudCBhbmQgQ3Vycnkgb24gdGhlIHNp ZGVsaW5lcyB0byBiZWdpbiB0aGUgcXVhcnRlciwgdGhlIENhdnMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gdGFr ZSBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgdGhlIFdhcnJpb3JzIHNlY29uZCB1bml0LCB3YXRjaGluZyB0aGUgZGVm aWNpdCBncm93IHRvIHNldmVuIHBvaW50cyAoNDEtMzQpIGJ5IHRoZSB0aW1lIHRoZSBXYXJyaW9y cyBzdXBlcnN0YXJzIHJldHVybmVkIGF0IHRoZSA3OjI2IG1hcmsuPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gRHVy YW504oCZcyBmaXJzdCBGaW5hbHMgZ2FtZSBzaW5jZSAyMDEyIOKAlCB3aGVuIGhlIHdhcyBhIG1l bWJlciBvZiB0aGUgVGh1bmRlciB0ZWFtIHRoYXQgbG9zdCB0byBKYW1lc+KAmSBIZWF0IOKAlCB0 aGUgV2FycmlvcnMgc21hbGwgZm9yd2FyZCB3YXMgcmVsZW50bGVzcywgZ29pbmcgZm9yIGEgZmly c3QtaGFsZiBoaWdoIDIzIHBvaW50cyBvbiAxMC1vZi0xOCBzaG9vdGluZywgd2l0aCBmb3VyIHJl Ym91bmRzIGFuZCBzaXggYXNzaXN0cy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdHdvIFdhcnJpb3JzIHN1cGVy c3RhcnMgZmluaXNoZWQgd2l0aCBhIGNvbWJpbmVkIDY2IHBvaW50cyDigJQgRHVyYW50IGFjY291 bnRpbmcgZm9yIGEgZ2FtZS1oaWdoIDM4IChzaG9vdGluZyAxNC1mb3ItMjYgZnJvbSB0aGUgZmll bGQpLCB3aGlsZSBDdXJyeSByYWluZWQgaW4gMjguPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcS0Qs4oCdIEphbWVz IHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBmb3IgaGlzIHRvcCB0YWtlYXdheSBmcm9tIHRoZSBHYW1lIDEgcm91 dC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIG1lYW4sIHlvdSB0YWtlIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB0ZWFtcyB0 aGF0IHdlIGhhZCBldmVyIGFzc2VtYmxlZCBsYXN0IHllYXIsIHRoYXQgd2Ugc2F3IGluIHRoZSBy ZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24sIGFuZCB0aGVuIGluIHRoZSBvZmZz ZWFzb24geW91IGFkZCBhIGhpZ2gtcG93ZXJlZCBvZmZlbnNpdmUgdGFsZW50IGxpa2UgdGhhdCBh bmQgYSBncmVhdCBiYXNrZXRiYWxsIElRIGxpa2UgdGhhdCwgdGhhdOKAmXMgd2hhdCBzdGFuZHMg b3V0LOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUphbWVzIGFsc28gcHJvZHVjZWQgYSBtb25z dGVyIGZpcnN0IGhhbGYsIGRlbGl2ZXJpbmcgMTkgcG9pbnRzLCAxMSByZWJvdW5kcyBhbmQgZm91 ciBhc3Npc3RzLCBidXQgcmVjZWl2ZWQgcHJlY2lvdXMgbGl0dGxlIHN1cHBvcnQgZnJvbSBoaXMg c3VwcG9ydGluZyBjYXN0IG90aGVyIHRoYW4gSXJ2aW5nLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBDYXZzIGd1 YXJkIHByb2R1Y2VkIGEgZm91ci1wb2ludCBwbGF5IGp1c3QgaW5zaWRlIHRoZSBmaXZlLW1pbnV0 ZSBtYXJrLCBzaW5raW5nIGEgZmFkZWF3YXkgMy1wb2ludGVyIGFzIEtsYXkgVGhvbXBzb24gZm91 bGVkIGhpbSwga25vY2tpbmcgaGltIHRvIHRoZSBncm91bmQuIElydmluZyB3YXMgMi1mb3ItMyBm cm9tIGRlZXAgaW4gdGhlIG9wZW5pbmcgdHdvIHF1YXJ0ZXJzLCBmaW5pc2hpbmcgd2l0aCAxNyBw b2ludHMuPC9wPg0KPHA+DQoJV2hpbGUgTG92ZSByZWNvcmRlZCBhIGZpcnN0LWhhbGYgaGlnaCAx MiByZWJvdW5kcywgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiB3YXMgbm93aGVyZSB0byBiZSBmb3VuZCBvbiB0 aGUgb2ZmZW5zaXZlIG9yIGRlZmVuc2l2ZSBnbGFzcywgZ3JhYmJpbmcganVzdCBvbmUgcmVib3Vu ZHMuIEluIDIyIG1pbnV0ZXMgb2YgYWN0aW9uIG92ZXJhbGwsIFRob21wc29uIG1hbmFnZWQganVz dCBmb3VyIHJlYm91bmRzIGFuZCBkaWRu4oCZdCBzY29yZSBhIHBvaW50LCBtaXNzaW5nIGFsbCB0 aHJlZSBvZiBoaXMgZmllbGQgZ29hbHMuPC9wPg0KPHA+DQoJQXMgYSBncm91cCwgdGhlIENhdnMg c3RpbGwgd29uIHRoZSBiYXR0bGUgb2YgdGhlIGJvYXJkcyA1OS01MC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUg bG9uZSBibGVtaXNoIG9uIEphbWVz4oCZIGZpcnN0LWhhbGYgbGVkZ2VyIHdhcyB0aGF0IGhlIGNv bW1pdHRlZCBzZXZlbiBvZiB0aGUgQ2F2c+KAmSAxMiB0dXJub3ZlcnMuIFRoZSBXYXJyaW9ycywg bWVhbndoaWxlLCBvbmx5IHR1cm5lZCB0aGUgYmFsbCBvdmVyIG9uY2Ugb24gdGhlIHdheSB0byBz ZWN1cmluZyBhIDYwLTUyIGxlYWQgYXQgdGhlIGJyZWFrLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBDYXZzIGVu ZGVkIHVwIGxvc2luZyB0aGUgdHVybm92ZXIgYmF0dGxlIGluIGEgYmlnIHdheSwgdG90YWxpbmcg MjAgdHVybm92ZXJzIGNvbXBhcmVkIHRvIGp1c3QgZm91ciBmb3IgdGhlIFdhcnJpb3JzLjwvcD4N CjxwPg0KCeKAnFtXZV0gaGFkIGEgZmV3IHRvbyBtYW55IHR1cm5vdmVycyB0b25pZ2h0LOKAnSBJ cnZpbmcgc2FpZC4g4oCcVHdlbnR5IGluIHRoZSBGaW5hbHMsIGRlZmluaXRlbHkgbm90IGdvaW5n IHRvIGdldCBpdCBkb25lLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFmdGVyIHRoZSBkZWZlYXQsIElydmluZyBh cHBlYXJlZCBlbnRpcmVseSB1bmZsYXBwYWJsZSBhcyBoZSBmaWVsZGVkIHF1ZXN0aW9ucyBhdCB0 aGUgcG9kaXVtLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXJl4oCZcyBubyB0aW1lIHRvIGJlIGRpc2FwcG9p bnRlZCzigJ0gSXJ2aW5nIHNhaWQuIOKAnEkgdGhpbmsgdGhhdCBqdXN0IHRoaW5raW5nIGFib3V0 IHRoZSBuZXh0IGdhbWUsIHRoaW5ncyB0aGF0IHdlIGNhbiBjb3JyZWN0IGdvaW5nIGZvcndhcmQu IFRoZXkgY2FwaXRhbGl6ZWQgYSBsb3Qgb24gb3VyIG1pc3Rha2VzLCBhIGxvdCBvZiB0cmFuc2l0 aW9uLCBlYXN5IGJhc2tldHMgdGhhdCB3ZSBjYW7igJl0IGFsbG93IGdvaW5nIGludG8gR2FtZSAy LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFNvIGRlZmluaXRlbHkgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzIHdlIGNhbiBjb3Jy ZWN0IGFuZCBnZXQgYmV0dGVyIGF0LOKAnSBJcnZpbmcgYWRkZWQuIOKAnFtXZeKAmWxsXSB3YXRj aCBmaWxtIHRvbW9ycm93LCBhbmQgZ28gZnJvbSB0aGVyZS7igJ08L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.