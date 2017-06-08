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NBA Finals: Game 3 WARRIORS 118, CAVALIERS 113

Warriors 118, Cavaliers 113: Warriors score final 11 points; one win from title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 8, 2017 - 12:18 AM | Updated: June 8, 2017 - 02:53 AM
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Cleveland Cavaliers Kyrie Irving splits the defense of Golden State Warriors's Shaun Livingston (left) and Stephen Curry in Game 3 of the NBA Finals, Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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