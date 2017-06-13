All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 5 Warriors 129, Cavaliers 120

Warriors 129, Cavaliers 120: Finals MVP Kevin Durant leads Warriors to NBA title with Game 5 win over LeBron James, Cavs

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 13, 2017 - 12:19 AM | Updated: June 13, 2017 - 08:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Golden State Warriors guard Klay Thompson (11) reaches for the ball over Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and guard Kyrie Irving (2) during the first half of Game 5 the NBA Finals Monday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

Browns rookies say No. 1 overall pick Myles Garrett staying positive after suffering foot injury - 6:01 PM

CLEVELAND: A couple of Browns rookies opined Friday that Myles Garrett is in high spirits after the No. 1 overall draft pick suffered an injured left foot Wednesday during the second of three mandatory minicamp practices.

Marla Ridenour: As question of LeBron James’ future looms, Cavaliers face offseason conundrums that carry high price and risk, no certain reward
browns16cut_01
Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start
Browns notebook: Running backs coach Kirby Wilson says Isaiah Crowell has only ‘scratched the surface’ and ‘he’s not even in his prime yet’
University of Akron: Second consecutive Reese Trophy solidifies Zips as top men’s athletic program
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next