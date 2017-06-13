All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 5 Warriors 129, Cavaliers 120

Warriors 129, Cavaliers 120: Finals MVP Kevin Durant leads Warriors to NBA title with Game 5 win over LeBron James, Cavs

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 13, 2017 - 12:19 AM | Updated: June 13, 2017 - 08:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Golden State Warriors guard Klay Thompson (11) reaches for the ball over Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and guard Kyrie Irving (2) during the first half of Game 5 the NBA Finals Monday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

browns15web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start

BEREA: DeShone Kizer’s nickname should be Mr. Humility.

tnotes15cut
Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’
ludwig15cut_03
University of Akron sophomore Matt Ludwig follows in footsteps of former Zips great Shawn Barber as NCAA pole vault champion
bsider15cut_1
Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot
bnotes15cut_1
Browns notebook: Brock Osweiler says he’s being coached hard on fundamentals after they ‘slid’ in 2016
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next