By Karl Buscheck
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Warriors 129, Cavaliers 120: Finals MVP Kevin Durant leads Warriors to NBA title with Game 5 win over LeBron James, Cavs June 13,2017 06:13 AM GMT Karl Buscheck Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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