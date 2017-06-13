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NBA Finals: Game 5 Warriors 129, Cavaliers 120

Warriors 129, Cavaliers 120: Finals MVP Kevin Durant leads Warriors to NBA title with Game 5 win over LeBron James, Cavs

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 13, 2017 - 12:19 AM | Updated: June 13, 2017 - 08:15 AM
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Golden State Warriors guard Klay Thompson (11) reaches for the ball over Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and guard Kyrie Irving (2) during the first half of Game 5 the NBA Finals Monday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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